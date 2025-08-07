Cú twist điên rồ của "thánh nhọ" đánh mất 900 triệu USD bitcoin

Hãy quay ngược thời gian về năm 2013, tại một văn phòng bình thường ở Newport, South Wales. James Howells, một kỹ sư IT chăm chỉ, đang dọn dẹp bàn làm việc của mình. Giữa đống dây cáp và linh kiện cũ, anh cầm lên 2 chiếc ổ cứng.

Một chiếc trống không, một chiếc chứa thứ mà hồi đó anh chẳng mấy bận tâm: khóa cá nhân của một ví chứa 8.000 bitcoin. Anh đã đào chúng từ những ngày đầu của kỷ nguyên tiền số, khi giá trị mỗi đồng còn chưa đến 1 USD. Trong một khoảnh khắc bất cẩn mà sau này có giá gần một tỷ đôla, anh đã ném nhầm chiếc ổ cứng chứa kho báu vào túi rác.

Và thế là chiếc ổ cứng bắt đầu hành trình đơn độc của mình đến bãi rác thành phố Newport, chìm sâu dưới hàng tấn rác thải khác. Còn James Howells, anh vẫn chưa biết rằng mình vừa thực hiện một trong những "giao dịch" đắt giá nhất lịch sử nhân loại.

Câu chuyện có lẽ đã kết thúc ở đó nếu bitcoin không bắt đầu cuộc leo dốc thần kỳ của nó. Từ vài xu, nó vọt lên hàng chục, rồi hàng trăm, hàng nghìn, và bây giờ là hơn 114.000 USD mỗi đồng. 8.000 bitcoin của Howells, từ chỗ là một món đồ chơi kỹ thuật số, bỗng chốc biến thành một gia tài trị giá hơn 900 triệu USD.

Và thế là cuộc săn tìm kho báu vĩ đại nhất, và cũng bi hài nhất thế kỷ 21, chính thức bắt đầu.

12 năm đào bới trong vô vọng

Trong suốt hơn một thập kỷ, câu chuyện của James Howells đã trở thành một huyền thoại trong giới crypto. Anh không chỉ ngồi than khóc mà anh hành động. Anh đã biến việc đòi lại chiếc ổ cứng thành sứ mệnh của cuộc đời.

Danh sách những nỗ lực của anh đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu:

Lời đề nghị hấp dẫn: Anh đề nghị chia cho hội đồng thành phố Newport 1/4 giá trị của số Bitcoin nếu họ cho phép anh khai quật. Con số lên tới hàng trăm triệu đô la.

Kế hoạch chi tiết: Anh tập hợp một đội ngũ chuyên gia, từ kỹ sư khai quật, chuyên gia môi trường cho đến các nhà phân tích dữ liệu, lập ra một kế hoạch khai quật công nghệ cao, sử dụng cả chó robot và máy quét trí tuệ nhân tạo để giảm thiểu tác động môi trường.

Mua đứt bãi rác: Khi lời đề nghị chia chác không hiệu quả, anh nâng tầm cuộc chơi: đề nghị mua lại toàn bộ bãi rác với giá 33 triệu USD tiền mặt.

Cuộc chiến pháp lý: Anh kéo hội đồng thành phố ra tòa, chiến đấu đến cùng để giành quyền tiếp cận tài sản của mình.

Nhưng đáp lại sự nhiệt thành gần như điên cuồng của Howells là một sự im lặng và cái lắc đầu lạnh lùng từ chính quyền Newport. Họ liên tục từ chối mọi đề nghị, viện dẫn những lo ngại về "rủi ro sinh thái nghiêm trọng" và chi phí không thể kiểm soát. Tháng 3 năm nay, Tòa phúc thẩm Anh đã dội một gáo nước lạnh cuối cùng, phán quyết rằng kế hoạch khai quật của anh "không có triển vọng thực sự thành công nào".

Sự kiên nhẫn của Howells dường như đã đến giới hạn. Trong một chia sẻ đầy châm biếm, anh nói: "Họ đã có 10 năm để thương lượng với tôi trong những điều kiện có lợi. Giờ tôi còn biết làm gì nữa? Kêu gọi một đội quân và kéo đến gặp Đức Vua sao?".

Tưởng chừng như mọi cánh cửa đã đóng sập. Các trang tin bắt đầu lan truyền thông điệp: "James Howells đã chính thức từ bỏ". Nhưng họ đã nhầm. Anh không hề từ bỏ mà anh chỉ thay đổi chiến trường.

Trong một khoảnh khắc bất cẩn, James Howells, một kỹ sư IT người Anh, đã ném nhầm chiếc ổ cứng chứa 8.000 BTC (tương đương hơn 900 triệu USD hiện nay) vào túi rác (Ảnh: Cryptonews).

Cú twist ngoạn mục: "Nếu không đào được, tôi sẽ token hóa nó!"

"Không, tôi chưa từng từ bỏ", Howells đính chính. Anh giải thích rằng, anh chỉ từ bỏ việc đối thoại vô ích với hội đồng thành phố và kế hoạch mua lại bãi rác. Giờ đây, anh sẽ chuyển từ cuộc chiến vật lý sang một cuộc tấn công kỹ thuật số.

Đây là lúc câu chuyện chuyển từ một bi kịch cá nhân sang một thử nghiệm tài chính vô tiền khoáng hậu. Kế hoạch mới của Howells dựa trên một luận điểm pháp lý táo bạo: "Hội đồng thành phố có thể sở hữu mảnh đất và chiếc ổ cứng vật lý, nhưng họ không sở hữu dữ liệu bên trong. 8.000 bitcoin đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi, được pháp luật công nhận".

Và anh sẽ thực thi quyền sở hữu đó không phải bằng máy xúc mà bằng công nghệ blockchain.

Dự án mới của anh mang tên Ceiniog Coin (ký hiệu: INI). Đây là một loại tiền mã hóa được xây dựng trên mạng lớp 2 (layer-2) của chính bitcoin. Kế hoạch là token hóa toàn bộ 8.000 BTC bị mất thành 800 tỷ đồng Ceiniog Coin. Mỗi token sẽ được neo giá trị tượng trưng với một satoshi (đơn vị nhỏ nhất của bitcoin), phản ánh trực tiếp giá trị của kho báu bị chôn vùi.

Nói một cách dễ hiểu, Howells đang tuyên bố: "Vì tôi không thể chạm vào số bitcoin đó, tôi sẽ tạo ra một loại tài sản mới đại diện cho quyền sở hữu hợp pháp của tôi đối với chúng. Chiếc ổ cứng trong bãi rác sẽ trở thành một “két sắt tối thượng” mà không ai có thể mở nhưng có thể thấy và giao dịch quyền sở hữu đối với những gì bên trong".

Đây là một đòn giáng thẳng vào hệ thống luật pháp và quan liêu truyền thống. Howells tuyên bố đầy thách thức: "Gửi đến những người giữ cánh cổng quyền lực đã cản trở tôi suốt hơn 10 năm qua: Các người có thể chặn cổng, lấp tòa án, nhưng không thể chặn được blockchain. Crypto đã chiến thắng".

Ceiniog Coin: Tuyệt chiêu thiên tài hay memecoin đắt giá?

Dưới góc nhìn của một chuyên gia tài chính và tiền số, kế hoạch của James Howells có thể được xem là vừa táo bạo, vừa đầy rủi ro - một nước đi nửa thiên tài, nửa đánh cược.

Howells đang cố gắng làm điều tưởng như không thể: biến 8.000 bitcoin bị mất - vốn là tài sản hoàn toàn không thể truy cập - thành một dạng giá trị có thể giao dịch thông qua token Ceiniog Coin. Nếu thành công, đây sẽ là một bước đột phá trong việc “số hóa quyền sở hữu” đối với những tài sản đang bị khóa hoặc tranh chấp, mở ra một tiền lệ hoàn toàn mới trong lĩnh vực tài chính số.

Điểm đặc biệt là giá trị của đồng coin này không chỉ đến từ con số BTC khổng lồ đứng sau, mà còn từ chính câu chuyện đầy kịch tính của Howells - một kỹ sư IT làm mất cả gia tài chỉ vì vô tình vứt nhầm ổ cứng. Trong thế giới crypto, nơi cảm xúc và niềm tin có thể quyết định giá trị tài sản, một câu chuyện hấp dẫn đôi khi còn mạnh hơn cả nền tảng công nghệ.

Bên cạnh đó, việc dự án được xây dựng dựa trên quyền sở hữu đã được tòa án công nhận cũng giúp nó tạo được lớp vỏ pháp lý vững chắc hơn so với phần lớn các memecoin hiện nay vốn thường thiếu tài sản bảo đảm hoặc cơ sở pháp lý.

James Howells, người Anh từng làm mất ổ cứng chứa 8.000 BTC, cho biết anh không còn theo đuổi việc khai quật bãi rác Newport nhưng khẳng định mình chưa từ bỏ số bitcoin bị mất (Ảnh: Herald.wales).

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin vào khả năng thành công của Ceiniog Coin. CEO Harry Donnelly của công ty Circuit nhận định đây nên được xem là một memecoin hơn là một khoản đầu tư nghiêm túc. Ông chỉ ra rằng giá trị của token là kết quả của nhiều xác suất cực thấp nhân với nhau: từ việc tìm lại được ổ cứng, đến khả năng được công nhận là sở hữu hợp pháp, rồi đến giá trị thực của số BTC. “Token này giao dịch không phải dựa trên giá trị nội tại, mà dựa vào câu chuyện”, Donnelly kết luận.

Và có thể đó chính là điểm then chốt: Ceiniog Coin có thể trở thành biểu tượng tối thượng của thế giới memecoin - một tài sản số mà giá trị được định hình bởi sự cường điệu, niềm tin và huyền thoại về một kho báu trị giá 900 triệu USD nằm sâu dưới lòng bãi rác.

Khi câu chuyện còn giá trị hơn cả tiền bạc

Dù cho kế hoạch Ceiniog Coin có thành công hay không, có một điều chắc chắn: câu chuyện của James Howells đã tự nó trở thành một tài sản. Vào tháng 4, anh đã ký hợp đồng với một công ty sản xuất tại Los Angeles để biến cuộc đời mình thành một chuỗi phim tài liệu mang tên "The Buried Bitcoin".

Ngay cả khi chiếc ổ cứng mãi mãi nằm lại dưới lòng đất, câu chuyện về nó vẫn tiếp tục được "khai thác" trên các nền tảng truyền thông, mang lại giá trị thực cho nhân vật chính.

Cuối cùng, hành trình của James Howells đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một câu chuyện mất mát tài sản đơn thuần. Nó đã trở thành một bài học kinh điển về rủi ro của việc tự lưu ký tài sản số, một cuộc đối đầu dai dẳng giữa cá nhân và chính quyền, và giờ đây, là một thử nghiệm tiên phong về ranh giới giữa sở hữu vật lý và sở hữu kỹ thuật số trong kỷ nguyên blockchain.

Thế giới sẽ phải chờ xem liệu James Howells có đi vào lịch sử như một thiên tài đã biến bi kịch thành cơ hội, hay chỉ đơn giản là "thánh nhọ" nhất thế giới crypto, người đã tìm ra cách sáng tạo nhất để kể về nỗi đau của mình. Dù thế nào đi nữa, anh đã đảm bảo rằng câu chuyện của mình sẽ không bao giờ bị chôn vùi.