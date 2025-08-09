CSGT Hà Nội phát hiện hai thanh niên tàng trữ ma túy

Chiều 9/8, tổ tuần tra kiểm soát liên tuyến thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Thiếu tá Nguyễn Đăng Hậu làm tổ trưởng, phối hợp với Công an xã Phù Đổng làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A.

Đến 13h30 cùng ngày, tại trước số nhà 519 đường Hà Huy Tập, cảnh sát phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy BKS 11L1-015.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

2 đối tượng cùng tang vật sự việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, quá trình kiểm tra, đối tượng ngồi sau xe đã tự nguyện giao nộp hai gói giấy bạc được bọc ni lông, bên trong có chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận đây là heroin mua về để sử dụng.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, hai đối tượng sau đó được đưa về trụ sở Công an xã Phù Đổng để làm rõ. Danh tính các đối tượng được xác định là H.V.B. (SN 1996), là người điều khiển xe, và G.V.Đ. (SN 2004, cả hai đều trú tại tỉnh Cao Bằng).

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Phù Đổng tiếp tục điều tra, xử lý.