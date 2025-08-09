Dàn diễn giả của hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?"

13h30 ngày 14/8, Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” sẽ diễn ra tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TPHCM). Hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và báo Dân trí đồng tổ chức.

Sau thành công của Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất, báo Dân trí tiếp tục tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững". Chủ đề của Diễn đàn năm nay được đánh giá phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam cho biết, AI là xu hướng trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển. Hành lang pháp lý, khung khổ quy định đối với ứng dụng AI vào thực thi ESG, thực trạng ứng dụng trong quản trị của các doanh nghiệp thế nào, kết quả đạt được, đo đếm hiệu quả ra sao... sẽ là những vấn đề được các diễn giả chia sẻ tại hội thảo.

Các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách sẽ gợi mở giải pháp đối với từng nhóm doanh nghiệp, trong câu chuyện ứng dụng AI vào thực thi ESG, đặc biệt với từng trụ cột E, S, G và từng loại hình doanh nghiệp căn cứ vào tiềm lực thực tế.

Những nội dung này được giới kinh doanh quan tâm, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong việc hoạch định lộ trình phát triển bền vững, xuất khẩu sang các nước có nhiều quy định ràng buộc về ESG.

Với sự tham gia của diễn giả là các chuyên gia hàng đầu về ESG, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và lãnh đạo doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam, hội thảo sẽ mang đến góc nhìn thực tiễn và chiến lược rõ ràng cho cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh.

Các bài tham luận cũng như phần thảo luận của các diễn giả trong hội thảo sẽ trả lời trực diện cho câu hỏi “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?”. Khách tham dự hội thảo có cơ hội tiếp cận chuyên gia uy tín, tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ESG, tháo gỡ khúc mắt trong triển khai ESG tại chính đơn vị mình, giao lưu, kết nối, mở rộng hợp tác.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Ông Lâm Đình Thắng hiện là Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực, Cử nhân Công nghệ thông tin, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông trưởng thành từ công tác tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Thạnh.

Tháng 5/2020, ông được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy quận 9 nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 3/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.

Ông Thắng vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, Bằng khen Trung ương Đoàn, Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM (Ảnh: Mạnh Quân).

PGS.TS Nguyễn Đức Trung tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Ông có học vị tiến sĩ ngành kinh tế tại Học viện Ngân hàng, năm 2016 được phong phó giáo sư.

PGS.TS Nguyễn Đức Trung từng làm việc tại Học viện Ngân hàng, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê - Ngân hàng Nhà nước trước khi được phân công làm Phó hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách và giờ là Hiệu trưởng Trường đại học Ngân hàng TPHCM.

Ông Trung cũng là thành viên Hội đồng cấp cao của Diễn đàn ESG Việt Nam. Trong các hội thảo, tọa đàm, ông thường xuyên chia sẻ nhiều kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp thiết thực gắn liền với thực tế tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp Việt vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội, vươn tới thành công bền vững.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TPHCM

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TPHCM (Ảnh: N.H).

Ông Đinh Hồng Kỳ hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Secoin. Ông cũng là Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Tp HCM (SACA), Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Xanh TP HCM (HGBA), Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam (VABM).

Bà Trần Phương Nga - Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long

Bà Trần Phương Nga - Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long (Ảnh: Thiên Long).

Bà Trần Phương Nga gia nhập Thiên Long từ năm 2012 và được bổ nhiệm chức Phó tổng Giám đốc Tài chính Kế toán kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT từ tháng 2/2017. Trước khi gia nhập Thiên Long, bà từng là quản lý cấp cao tại các công ty trong và ngoài nước.

Tháng 6/2021, bà Trần Phương Nga chính thức trở thành Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn này. Bà Nga mong muốn đem đến sự đổi mới về tư duy lẫn hoạt động doanh nghiệp theo hướng linh hoạt, cởi mở, nhạy bén; đồng thời theo đuổi khát vọng về phát triển bền vững.

Bà khát khao xây dựng một tổ chức học tập và xa hơn là hiện thực hoá tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nghiệp Thiên Long “truyền cảm hứng và cung cấp giải pháp toàn diện và hiệu quả cho việc học hỏi trọn đời” (happy learning life). Bà Nga luôn kiên định “quyết tâm đổi, thế nào cũng có mới” và truyền cảm hứng về các giá trị cốt lõi “thách thức đổi mới”, “đa dạng và hội nhập” bên cạnh yếu tố “trung thực” và “tâm huyết”.

Phiên thảo luận của hội thảo quy tụ nhiều gương mặt diễn giả uy tín và giàu kinh nghiệm. Dẫn dắt chương trình là Tiến sĩ Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture và Quỹ Vì tương lai xanh.

TS Lê Thái Hà là nữ nhà khoa học người Việt duy nhất liên tiếp có tên trong danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới giai đoạn 2021-2023, do Đại học Stanford (Mỹ) công bố.

TS Hà đã công bố hơn 80 bài báo trên các tạp chí quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế năng lượng, môi trường và kinh tế ứng dụng. Nhiều năm liền, bà nằm trong nhóm 1% các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới.

Bà Trần Thị Thúy Ngọc, Phó tổng giám đốc thường trực Deloitte Việt Nam

Bà Trần Thị Thúy Ngọc (Ảnh: Mạnh Quân).

Bà mang đến hội thảo gần 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn chiến lược, tư vấn hoạt động, quản trị rủi ro doanh nghiệp, kiểm toán và đảm bảo.

Bà Ngọc từng tư vấn cho nhiều tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn trong các ngành năng lượng, ngân hàng, viễn thông, công nghệ. Ngoài vai trò tại Deloitte, bà còn là Phó Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), đóng góp tích cực vào việc nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tại Việt Nam.

Ông Đặng Thanh Tùng, Phó ban Chiến lược Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)

Ông Đặng Thanh Tùng (Ảnh: PVN).

Ông là chuyên gia có nhiều năm gắn bó với công tác hoạch định chiến lược dài hạn của tập đoàn, đặc biệt trong các mảng chuyển dịch năng lượng, phát triển hóa dầu và năng lượng tái tạo.

Ông từng tham gia nhiều diễn đàn chuyên ngành, đóng góp ý tưởng cho các định hướng chiến lược về tích hợp lọc hóa dầu, phát triển nhiên liệu sinh học, cũng như ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao giá trị gia tăng trong lĩnh vực dầu khí.

Đại diện khối công nghệ, bà Phạm Thị Quỳnh Vi - Giám đốc Chất lượng Tập đoàn FPT - đảm nhiệm vai trò lãnh đạo mảng kiểm soát và đảm bảo chất lượng tại tập đoàn từ tháng 6/2021. Gia nhập FPT từ năm 2004, bà đã trải qua nhiều vị trí quản lý quan trọng, dẫn dắt các dự án cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm của FPT Software.

Bà Phạm Thị Quỳnh Vi (Ảnh: Hải Long).

GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp

Với vai trò là Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp, ông Mạc Quốc Anh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nhằm cải thiện môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về các mặt tín dụng, thuế, hải quan, xuất nhập khẩu…

Ông Mạc Quốc Anh (Ảnh: Hải Long).

Ông cũng có nhiều hoạt động giúp cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển lớn mạnh nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế có hiệu quả. Bên cạnh đó, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp cũng đồng hành cùng các doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện tiêu chuẩn ESG giúp thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm, hướng đến tương lai bền vững.

Tại phiên thảo luận, các diễn giả sẽ cùng phân tích mối liên hệ giữa trí tuệ nhân tạo và ESG trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng bền vững.

Hội thảo sẽ làm rõ cách AI hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các mục tiêu về môi trường, xã hội và quản trị; chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn, bài học thành công cũng như nhận diện những khó khăn, sai lầm thường gặp và giải pháp khắc phục trong quá trình triển khai ESG bằng công nghệ.

Khi tham dự hội thảo, doanh nghiệp và bạn đọc sẽ có cơ hội nắm bắt những xu hướng ESG toàn cầu mới nhất, đồng thời hiểu rõ cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách hiệu quả trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế.

Đây cũng là dịp để tiếp cận trực tiếp các giải pháp công nghệ tiên tiến, có thể áp dụng ngay, phù hợp với quy mô và năng lực tài chính của từng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Người tham dự còn có thể trao đổi trực tiếp với các chuyên gia và diễn giả nhằm giải đáp các bài toán cụ thể liên quan đến quá trình thực thi ESG trong doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó, hội thảo là không gian kết nối lý tưởng để mở rộng mạng lưới đối tác, gặp gỡ những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực ESG và công nghệ tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 24/7, phiên họp Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 đã diễn ra. Nhiều nội dung quan trọng xoay quanh nội dung của diễn đàn lần này được đưa ra bàn thảo.

Ngày 30/7, các thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 họp, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, nhằm tôn vinh những tổ chức có thành tựu nổi bật về ứng dụng khoa học công nghệ hướng tới ESG. Vietnam ESG Awards 2025 nằm trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức thực thi ESG và có cam kết, thành tựu nổi bật trong việc thực thi ESG, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ để hướng tới phát triển bền vững.