Chuyên gia WGC cảnh báo rủi ro đầu tư khi giá vàng đã tăng quá cao

Giá vàng tăng cao tiềm ẩn nhiều rủi ro

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho biết nhà đầu tư cá nhân ngày càng quan tâm đến kênh đầu tư vàng vì họ nhận thức rõ tầm quan trọng trong 5 năm gần đây.

Theo ông, không chỉ ở Việt Nam, việc xếp hàng mua vàng đã xảy ra tại Mỹ. Ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Trung Đông, các dữ liệu đều cho thấy nhà đầu tư cá nhân ngày càng quan tâm đến vàng.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC áp sát mốc 124 triệu đồng/lượng ở chiều bán, tức tăng 47% từ đầu năm. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.400 USD/ounce, tương ứng mức tăng 30% từ đầu năm.

Trước câu hỏi về những rủi ro khi đầu tư vàng từ nay đến cuối năm và đầu năm 2026, ông Shaokai Fan chỉ ra việc giá vàng đã tăng rất cao thời gian qua là rủi ro cần lưu ý. Bởi khi giá vàng tăng mạnh, nếu nhà đầu tư muốn đầu tư thêm thì cần nhiều vốn hơn. Ông cho rằng trước khi đầu tư, nhà đầu tư cần đánh giá tổng thể về kênh vàng trong danh mục đầu tư cá nhân để có lựa chọn hợp lý.

“Nếu danh mục đầu tư đã có những tài sản mang tính rủi ro cao như cổ phiếu, tiền số… thì vàng chính là giá đỡ an toàn để cân bằng lại nhóm này”, ông nói.

Ngoài ra, một trong những điều cần lưu tâm khi rót tiền đầu tư vàng giai đoạn này là những yếu tố khó đoán định của thị trường quốc tế, gồm thuế quan, địa chính trị… Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần theo dõi kỹ để có hướng đầu tư cho phù hợp với nhu cầu và đảm bảo tài sản được bảo vệ tốt nhất.

Chuyên gia khuyến nghị cần đánh giá vai trò của vàng trong danh mục tổng thể (Ảnh: Hải Long).

Nới lỏng hạn ngạch nhập khẩu vàng đem lại lợi ích cho thị trường

Theo đại diện đến từ WGC, vàng ngày càng có vai trò quan trọng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị như hiện nay. Với các nhà đầu tư, vàng là tài sản lưu trú an toàn khi căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng.

Tại Việt Nam, giá vàng tăng cao trong khi đồng nội tệ mất giá khiến chênh lệch giá giữa trong nước và quốc tế nới rộng. Chính phủ cũng đã có nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề này, đơn cử là việc sửa Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có tăng hạn ngạch nhập khẩu để có nguồn cung vàng trên thị trường. “Việc nới lỏng hạn ngạch nhập khẩu sẽ đem lại nhiều lợi ích cho thị trường”, ông nêu.

Theo ông Shaokai Fan, thị trường tài chính 5 năm qua đã chứng kiến nhiều biến động quy mô lớn: dịch covid-19, xung đột Nga - Ukraina, xung đột tại Trung Đông, căng thẳng thương mại toàn cầu... Dù trải qua nhiều biến động, vàng vẫn giữ được vị trí là kênh trú ẩn an toàn khi vượt qua các khủng hoảng và rủi ro.

“Với nhà đầu tư Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế hướng đến xuất khẩu, phụ thuộc nhiều vào thương mại, việc gia tăng bổ sung tỷ trọng vàng vào danh mục sẽ giúp việc đầu tư được tốt và an toàn hơn”, ông nêu.

Trước câu hỏi về việc giá vàng sẽ biến động ra sao thời gian tới, ông Shaokai Fan nhận định rất khó để dự báo, đặc biệt là việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó đoán định.

“Có nhiều điều chưa chắc chắn về các thỏa thuận thương mại dù vừa rồi cũng có những thông báo. Thế giới cũng chờ kết quả ngã ngũ giữa các quyết định thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Đây là yếu tố sẽ tác động đến giá vàng thời gian tới. Ngân hàng trung ương vẫn còn dư địa để cắt giảm lãi suất nên chúng ta có thể chờ thêm các thông tin trong thời gian tới để thấy rõ hướng đi của vàng”, ông nhận định.

Trước đó, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng. Theo chuyên gia WGC, cải cách này nếu được thực hiện sẽ giúp tạo sự liên thông giữa giá vàng trong nước và quốc tế. Ngoài ra, thị trường trong nước cũng sẽ được quản lý tốt hơn.

“Chênh lệch giá vàng chủ yếu do nguồn cung hạn chế còn nhu cầu tăng cao. Trước mắt, giải pháp nhanh và hiệu quả là nới lỏng hạn ngạch nhập khẩu sẽ thu hẹp được chênh lệch giá vàng”, ông nhận định.