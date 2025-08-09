Giá vàng miếng lập kỷ lục mới 124,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng lên cao nhất lịch sử

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán so với trước đó. Mức giá 124,4 cũng là mức cao nhất của mặt hàng này từ trước đến nay. Đây cũng là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của vàng miếng.

Trong khi đó giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp niêm yết ở 117,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng mỗi chiều và cũng là phiên tăng thứ 4 liên tiếp.

Nếu so với đầu năm, hiện mỗi lượng vàng miếng cao hơn gần 50% còn vàng nhẫn ghi nhận hiệu suất 40%.

Giá vàng miếng lập kỷ lục mới (Ảnh: Thành Đông).

Giá vàng trong nước thiết lập mức kỷ lục mới trong bối cảnh kim loại quốc tế neo sát ngưỡng hỗ trợ 3.400 USD/ounce. Theo đó, trên thế giới, giá vàng hôm nay (theo giờ Việt Nam) giao dịch quanh mốc 3.398 USD/ounce, tăng 4 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 108,2 triệu đồng/lượng.

Động lực chính kéo giá vàng duy trì ở ngưỡng cao là nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn hiện hữu trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức áp thuế mới và số liệu việc làm tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất.

"Căng thẳng thương mại kéo dài cùng những bất ổn địa chính trị tiếp tục nâng đỡ thị trường nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn", Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại đơn vị chuyên về giao dịch Zaner Metals nhận định.

Tại Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tuần trước tăng lên mức cao nhất một tháng, cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt. Peter Grant cho rằng dữ liệu này hỗ trợ kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất, và nếu các chỉ số tiếp tục yếu đi, khả năng "nới lỏng" sẽ càng lớn. Đây là yếu tố thường có lợi cho vàng.

Vàng vốn được coi là kênh lưu giữ giá trị trong giai đoạn bất ổn kinh tế - chính trị và đặc biệt hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Trước đó, báo cáo việc làm yếu đã thúc đẩy đặt cược Fed sẽ giảm 25 điểm phần trăm (0,25%) lãi suất vào tháng tới, với xác suất hơn 91% theo công cụ FedWatch của CME Group. Một số quan chức Fed gần đây cũng bày tỏ lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari hôm 6/8 nhận định việc giảm lãi suất 2 lần, mỗi lần 0,25% trước cuối năm là hợp lý.

Tỷ giá trung tâm giảm

USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 98,05 điểm, giảm 0,13% so với trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/8, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại 25.228 đồng/USD, giảm 11 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá trần và tỷ giá sàn áp dụng lần lượt là 26.489 đồng/USD và 23.967 đồng/USD.

Các ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá ở mức 26.040-26.400 đồng/USD (mua - bán), tăng 40 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.020-26.400 đồng/USD (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó.

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận mua, bán USD ở mức 26.420-26.480 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với trước đó.