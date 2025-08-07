Công ty bầu Đức và 2 doanh nghiệp bị phạt vì lỗi công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG). Số tiền phạt là 92,5 triệu đồng.

Theo quyết định, công ty do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã không công bố với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai không công bố thông tin trên hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023, năm 2024 và bán niên năm 2024.

Công ty của bầu Đức bị phạt liên quan đến việc công bố thông tin (Ảnh: HAG).

Liên quan đến trái phiếu, Hoàng Anh Gia Lai đang trong quá trình cơ cấu khoản nợ trái phiếu của BIDV. Tại ngày 30/6 năm nay, số nợ trái phiếu tại BIDV chỉ còn 1.099 tỷ đồng.

Trong kỳ kế toán vừa qua, một phần khoản trái phiếu có giá trị gốc 2.000 tỷ đồng (trái phiếu nhóm B) và lãi trái phiếu lũy kế đến ngày 20/5 với giá trị hơn 2.022 tỷ đồng đã được chuyển nhượng cho các trái chủ mới.

Nhóm trái chủ này gồm Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và các cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, bà Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường, ông Nguyễn Đức Trung.

Ngoài Hoàng Anh Gia Lai, từ đầu tháng 8 đến nay, UBCKNN cũng ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 810 bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin đối với báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024; Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024.

Hay Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa bị phạt 92,5 triệu đồng với lỗi không công bố thông tin theo quy định với các loại báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên trong các năm 2022-2023-2024...

Công ty cũng ông bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định về việc thay đổi tổng giám đốc năm 2023 và kế toán trưởng năm 2025, thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2024.