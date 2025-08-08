Biến động lớn về nhân sự ngân hàng: Gần 3.000 người rời ngành sau 6 tháng

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 các ngân hàng đã công bố cho thấy tổng số nhân viên đang làm việc tại các ngân hàng mẹ tính đến ngày 30/6 năm nay là gần 280.000 người, giảm gần 3.000 người so với đầu năm, là mức giảm mạnh nhất tính trong cùng giai đoạn của nhiều năm trở lại đây.

Ngân hàng cắt giảm mạnh nhân sự nửa đầu năm: LPBank, VIB, Sacombank giảm trên 1.000 người

Theo thống kê của phóng viên Dân trí từ báo cáo tài chính quý II của 28 ngân hàng thương mại đã công bố, tính đến ngày 30/6, 13 ngân hàng có số lượng cán bộ nhân viên giảm và 15 đơn vị tăng nhân sự so với thời điểm cuối năm ngoái.

LPBank là ngân hàng cắt giảm nhân sự mạnh tay nhất trong nửa đầu năm nay. Với 9.203 nhân sự tại thời điểm 30/6, số lượng cán bộ nhân viên LPBank đã giảm tới 1.986 người chỉ trong vòng 6 tháng. Cùng với LPBank, VIB và Sacombank có mức sụt giảm trên 1.000 nhân sự. Theo đó, trong 6 tháng qua, Sacombank đã cắt giảm 1.158 nhân viên, con số này ở VIB là 1.186 người...

Trong khi đó, năm ngoái, Sacombank giảm 354 nhân sự, VIB giảm 476 nhân sự, LPBank thậm chí tăng 562 người.

Một số đơn vị khác duy trì xu hướng cắt giảm nhân sự, với mức giảm hàng trăm người. Trong đó, ACB giảm 607 người còn 12.240 người; ABBank giảm 469 người còn 3.240 người; Agribank giảm 273 người còn 40.691 người... Vietcombank giảm 191 người, còn 23.347 người trong khi năm ngoái tăng 796 nhân sự.

Chiều ngược lại, một số đơn vị ghi nhận số lượng cán bộ nhân viên tăng sau 6 tháng. Ở nhóm big 4 (4 ngân hàng có vốn Nhà nước), số lượng nhân viên VietinBank tăng 15 người so với đầu năm, lên 22.507 người. BIDV ghi nhận tăng thêm 606 người, lên 26.675 người. Ở nhóm tư nhân, MB tăng thêm 468 người sau 6 tháng còn Techcombank tăng 329 nhân sự...

Hàng loạt ngân hàng cắt giảm nhân sự, vì sao?

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi, làn sóng cắt giảm nhân sự ngân hàng không chỉ phản ánh áp lực chi phí, mà còn cho thấy bước xoay chuyển chiến lược sâu sắc trong kỷ nguyên ngân hàng số. Vị này nhận định việc các ngân hàng đồng loạt tái cơ cấu nhân sự là dấu hiệu của quá trình tái thiết mô hình hoạt động toàn diện.

Làn sóng cắt giảm nhân sự ngân hàng phản ánh áp lực chi phí (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, với kỳ vọng tăng trưởng GDP hàng tỷ USD mỗi năm, hệ thống ngân hàng đang giữ vai trò nòng cốt trong việc dẫn dắt dòng vốn, đổi mới mô hình vận hành và thúc đẩy hội nhập toàn cầu.

"Quá trình cắt giảm nhân sự hiện nay chủ yếu nhằm tái cấu trúc tổ chức theo hướng tinh gọn và linh hoạt hơn, lấy công nghệ làm nền tảng. Thay vì thu hẹp hoạt động, các ngân hàng đang chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng về quy mô và chất lượng dịch vụ, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu tài chính của nền kinh tế ngày càng đa dạng và phức tạp", ông nêu.

Theo vị này, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa, đang thay đổi căn bản cách thức vận hành của ngân hàng. Những vị trí mang tính lặp lại, ít giá trị sáng tạo dần được thay thế bằng công cụ số, song song với đó là quá trình đào tạo lại nhân sự để thích nghi với môi trường mới. Nhân viên ngân hàng hiện đại không còn chỉ là người thực hiện giao dịch, mà được kỳ vọng sẽ trở thành những chuyên gia phân tích dữ liệu, tư vấn chiến lược và chăm sóc khách hàng trên các nền tảng đa kênh.

Theo đó, nhu cầu nhân sự không giảm đi mà chuyển dịch về chất lượng. Lực lượng lao động tương lai cần có khả năng vận hành các công cụ AI, hiểu hành vi người dùng trong môi trường số, có tư duy kinh doanh và làm chủ dữ liệu - từ phân tích đến cá nhân hóa dịch vụ.

LPBank, Sacombank và VIB là những nhà băng cắt giảm nhân sự mạnh nhất (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, TS Châu Đình Linh, giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, cho rằng việc cắt giảm nhân sự phản ánh một xu hướng tất yếu và là hệ quả của quá trình “chọn lọc” trong ngành ngân hàng. Theo ông, các công việc đơn giản, lặp đi lặp lại đang dần được thay thế bởi công nghệ, nhờ sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning) và các hệ thống tự động hóa hiện đại.

Bên cạnh tác động từ công nghệ, ông Linh chỉ ra một thay đổi đáng chú ý khác đang diễn ra song song: khách hàng ngày càng ít đến chi nhánh giao dịch trực tiếp khi hành vi sử dụng ngân hàng số ngày càng phổ biến. Khi tần suất tương tác vật lý giảm xuống, những vị trí vốn phụ thuộc vào tiếp xúc trực tiếp cũng trở nên dư thừa. Các ngân hàng buộc phải tái cấu trúc, phân bổ lại nguồn lực để tập trung vào các mảng dịch vụ mang tính giá trị gia tăng cao hơn.

Đồng quan điểm, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ của Ngân hàng UOB Việt Nam, cho rằng nhiều vị trí truyền thống trong ngân hàng đang được tự động hóa nhanh chóng.

Ông dẫn chứng, trước đây, bộ phận mở tài khoản tại quầy có thể cần tới 10 nhân viên để tiếp nhận hồ sơ, nhập liệu và phê duyệt. Nhưng hiện nay, với nền tảng ngân hàng số, khách hàng hoàn toàn có thể tự mở tài khoản trên ứng dụng, giúp tinh giản đáng kể về nhân sự, chỉ còn 2-3 người phụ trách công việc này.

Việc cắt giảm như vậy, theo ông Quang, không phải là sự thu hẹp toàn diện mà là sự dịch chuyển nguồn lực. Khi các bộ phận vận hành và hành chính giảm 50-70 nhân sự, nhu cầu tuyển dụng sẽ được điều chỉnh, tập trung vào các vị trí có khả năng tạo ra giá trị trực tiếp như bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Ông nhấn mạnh, dù công nghệ đang ngày càng thay thế các tác vụ thủ công và quy trình lặp lại, những công việc đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng vẫn cần đến yếu tố con người. Đây chính là không gian mà nhân sự ngân hàng thế hệ mới cần phát huy vai trò - trở thành cầu nối giữa công nghệ và khách hàng trong một môi trường tài chính đang biến đổi không ngừng.