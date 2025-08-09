Biệt phái cán bộ có chuyên môn đất đai về hỗ trợ cấp xã

Ngày 9/8, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, cho biết đơn vị đã có văn bản gửi Sở Nội vụ thành phố xem xét, cho ý kiến về việc biệt phái viên chức đến công tác tại UBND phường Thanh Thủy để hỗ trợ địa phương kịp thời xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Số lượng viên chức dự kiến biệt phái là 2 người hiện công tác tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế. Thời gian biệt phái dự kiến 3 tháng.

Người dân đến giao dịch hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính phường Thanh Thủy, thành phố Huế (Ảnh: Hiệp Nguyễn).

Trước đó, UBND phường Thanh Thủy đã đề nghị UBND thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan cử cán bộ chuyên môn về địa phương hỗ trợ xử lý hồ sơ, tập huấn hướng dẫn sử dụng thành thạo phần in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tránh tình trạng tồn đọng, trễ hẹn kéo dài.

Theo ông Đức, đến nay, trên địa bàn thành phố Huế mới có phường Thanh Thủy đề xuất cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ về lĩnh vực này.

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế thường xuyên tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai của các địa phương, để kịp thời xử lý hồ sơ cho người dân.

Liên quan đến công chức cấp xã, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã giao Sở Nội vụ thành phố nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ này, bao gồm cả trình độ chuyên môn, năng lực thực thi công vụ, vị trí việc làm,…

Ông Phương yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố Huế xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn và thi sát hạch công chức cấp xã, làm cơ sở để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Theo đại diện Sở Nội vụ thành phố Huế, đơn vị đang xây dựng kế hoạch tập huấn và thi sát hạch công chức cấp xã theo chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền thành phố.

Trước đó, thành phố Huế cũng đã đưa một số cán bộ cấp tỉnh về đảm nhận vai trò lãnh đạo chủ chốt cấp xã, phường trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.