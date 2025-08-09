Tây Ninh xây khu công nghiệp 3.000 tỷ đồng sau sáp nhập tỉnh

Sáng 9/8, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thủ Thừa, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và đánh dấu bước phát triển mới sau khi sáp nhập tỉnh.

Khu công nghiệp (KCN) Thủ Thừa tọa lạc tại xã Thủ Thừa, có quy mô 170,7ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, cách TPHCM khoảng 45 km, thuận lợi kết nối các tuyến cao tốc và cảng quốc tế. KCN được định hướng thu hút các ngành chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện - điện tử, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ khởi công (Ảnh: An Huy).

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển KCN và Đô thị Thủ Thừa (IDTT), đơn vị triển khai dự án cho biết, KCN Thủ Thừa được quy hoạch theo mô hình hiện đại, đa chức năng, ưu tiên ngành công nghiệp sạch, áp dụng tiêu chuẩn xanh - thông minh, như hệ thống xử lý nước thải, năng lượng tái tạo và giao thông nội bộ tối ưu.

Ngoài hệ thống nhà xưởng, dự án còn tích hợp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, gồm: logistics, kỹ thuật, khu lưu trú công nhân, thương mại, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp bền vững, nơi doanh nghiệp có thể vận hành trọn chuỗi giá trị.

Dự án được triển khai qua hai giai đoạn: giai đoạn 1 thi công hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành cuối năm 2025; giai đoạn 2 mở rộng theo nhu cầu nhà đầu tư, dự kiến hoàn tất vào 2026-2027.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út cho biết, sau khi sáp nhập, địa bàn tỉnh trở nên đa dạng về không gian phát triển, với diện tích tự nhiên tương đối rộng. Tây Ninh giữ vị trí chiến lược, là cầu nối giữa TPHCM, vùng Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh ngày càng đồng bộ, với các tuyến quan trọng như Vành đai 3, Vành đai 4, đường Hồ Chí Minh, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, quốc lộ N2, cảng biển quốc tế… Đây là những điều kiện thuận lợi để Tây Ninh vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ vận tải của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn nút khởi công dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa (Ảnh: An Huy).

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo hàng chục nghìn việc làm cho người lao động địa phương, tăng thu ngân sách, nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh và góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ.

Đây là khu công nghiệp đầu tiên được triển khai sau khi thành lập tỉnh Tây Ninh mới, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ và chính quyền địa phương trong mục tiêu đưa Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, logistics, phát triển mạnh mẽ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.