Du thuyền chở hơn 3.000 người bỗng mất điện, trôi dạt suốt 3 giờ trên biển

Sự cố xảy ra hôm 2/8 vừa qua, khi con tàu đang trong hành trình 11 đêm khám phá Địa Trung Hải. Khi đó, du thuyền chở hơn 2.100 hành khách và khoảng 1.000 thủy thủ, dự kiến dành trọn ngày lênh đênh trên biển trước khi cập cảng Messina (Sicily, Italy).

Song, toàn bộ hệ thống điện trên tàu bất ngờ ngừng hoạt động trong khoảng 3 giờ, khiến ánh sáng, điều hòa, nhà vệ sinh và bếp ăn đều tê liệt.

Theo Cruise Hive (một trang thông tin về du thuyền), sau khi mất điện, tốc độ của du thuyền Celebrity Constellation giảm xuống chỉ còn 1-2 hải lý/giờ (1 hải lý bằng 1.852km), thấp hơn nhiều so với vận tốc hành trình thông thường là 24 hải lý/giờ và bị trôi dạt gần 3 tiếng.

Du thuyền Celebrity Constellation có sức chứa hơn 3.000 người (Ảnh: New York Post).

Trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời gần 27 độ C, việc điều hòa ngừng hoạt động khiến không gian bên trong tàu nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Khi bếp ăn không thể vận hành, bữa tối của khách phải chuyển sang đồ nguội.

Dù gặp bất tiện, nhiều hành khách cho biết đoàn thủy thủ vẫn giữ được sự chuyên nghiệp và thường xuyên thông tin về tình hình trên tàu, trấn an du khách. Hệ thống máy phát điện khẩn cấp của tàu hoạt động đúng thiết kế, duy trì các chức năng tối thiểu như chiếu sáng khẩn cấp, phát hiện cháy và liên lạc.

Đại diện Tập đoàn Royal Caribbean - công ty mẹ của Celebrity Cruises - xác nhận với USA Today rằng sự cố xuất phát từ "vấn đề kỹ thuật", nhưng không tiết lộ nguyên nhân cụ thể hay quy trình sửa chữa.

Đội kỹ thuật trên tàu đã phối hợp cùng bộ phận hỗ trợ ở đất liền để khôi phục hệ thống điện. Sau khoảng 2 giờ, nguồn điện được cấp trở lại từng phần, song một thời gian sau, tàu mới khôi phục hoàn toàn khả năng di chuyển.

Hành trình của du thuyền này khởi hành từ Ravenna (Italy) ngày 28/7 và kết thúc tại Civitavecchia (Rome, Italy) vào 8/8.

Con tàu bị mất điện hoàn toàn khi đang lênh đênh trên đại dương (Ảnh: New York Post).

Các chuyên gia cho biết, mất điện trên biển không phải là hiếm và có thể do nhiều nguyên nhân như sự cố điện, trục trặc phòng máy hay lỗi phần mềm.

Một số hành khách so sánh sự việc trên với vụ tàu Carnival Triumph hồi năm 2013 - sự cố được đề cập trong loạt phim tài liệu Netflix Trainwreck: Poop Cruise - nhưng khẳng định trải nghiệm trên Celebrity Constellation lần này không nghiêm trọng đến mức đó.