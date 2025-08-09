Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình "Dưới cờ vinh quang"

Tối 9/8, Quân ủy Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Chương trình kết nối 3 điểm cầu đại diện 3 miền của đất nước là TP Hà Nội, TP Huế, TPHCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, tham dự ở điểm cầu Hà Nội.

Chương trình “Dưới cờ vinh quang” là một bản trường ca nghệ thuật chính luận, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, khát vọng hòa bình, bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước.

Chương trình "Dưới cờ vinh quang" nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, những phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi gợi lý tưởng cách mạng, gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của chương trình là sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu cảm và công nghệ trình diễn hiện đại.

Một chương trình được kết nối không chỉ bằng tín hiệu truyền hình mà bằng bối cảnh đầy thiêng liêng của hồn dân tộc. Từ Thủ đô nghìn năm văn hiến đến Cố đô lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống, tới thành phố mang tên Bác đầy năng động, triệu trái tim hòa chung nhịp đập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chương trình dệt nên một bức tranh sống động về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, gắn bó hài hòa trong bản sắc.

Chương trình kết hợp nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock, rap, múa đương đại, với sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc trong và ngoài quân đội; hiệu ứng ánh sáng, âm thanh được dàn dựng công phu.

Tại chương trình, những bản hùng ca bất hủ được làm mới, dàn dựng hiện đại, do các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam thể hiện, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi khán giả không chỉ xem mà được sống trong lịch sử, xúc cảm và tự hào.

Đại tá Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội chia sẻ, tên gọi của chương trình cầu truyền hình "Dưới cờ vinh quang" mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Chương trình thể hiện ý chí và quyết tâm sắt đá của cả dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tên gọi của chương trình cũng khắc họa tâm thế của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam - những người luôn trung thành, tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân và đất nước.

Suốt chiều dài 80 năm lịch sử, quân đội ta đã luôn vững bước tiến lên, lấy lá cờ Tổ quốc làm điểm tựa và niềm tin bất diệt.