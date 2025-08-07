Giá xăng tăng vượt 20.000 đồng/lít

Chiều 7/8, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng là từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định tăng 200 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 230 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.600 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.070 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng giảm trái chiều trong kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel giảm 260 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 50 đồng/lít còn 18.660 đồng/lít; dầu mazut tăng 110 đồng/kg lên mức 15.640 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 2 phiên liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này ở mức thấp trong hơn 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 18 lần, giảm 15 lần. Dầu diesel có 16 lần tăng, 15 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý I là hơn 6.079 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.082 tỷ đồng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến để trình Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học, với mục tiêu chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Trong đó, việc sử dụng xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng khoáng) dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Trước mắt từ ngày 1/8, hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất cả nước là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) cho biết sẽ thí điểm bán xăng E10 tại TPHCM, TP Hà Nội và TP Hải Phòng.