Hội thảo bàn cách thực thi ESG bằng AI: Chi tiết phương thức đăng ký dự

Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” sẽ được báo Dân trí và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM đồng tổ chức vào chiều 14/8, tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TPHCM). Hội thảo do Sở Khoa học Công nghệ TPHCM phối hợp với Báo Dân trí đồng tổ chức.

Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" . Chủ đề của Diễn đàn năm nay được cá thành viên Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam và giới chuyên gia đánh giá là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Các bài tham luận và phần thảo luận của diễn giả trong hội thảo sẽ trả lời trực diện cho câu hỏi “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?”. Diễn giả là các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam.

Dàn diễn giả tại hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?" (Ảnh: BTC).

Với hội thảo lần này, Ban Tổ chức mở đăng ký tham dự với số lượng 50 suất tiêu chuẩn (Standard) và 20 suất VVIP. Bạn đọc quan tâm đến thực thi ESG bằng AI có thể đăng ký tham dự hội thảo.

Sau khi các đơn vị quan tâm đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ gửi lại email xác nhận đã đăng ký thành công kèm QR code để đại diện đơn vị thuận tiện check-in (làm thủ tục) tham dự chương trình vào chiều ngày 14/8.

Vì số lượng chỗ ngồi có hạn, link đăng ký tham gia có thể đóng sớm.

Quyền lợi của hạng Standard là được ngồi ở vị trí thuận tiện theo dõi toàn cảnh chương trình; sử dụng tea break (thức ăn nhẹ) phục vụ tại sự kiện; nước suối và giấy bút tiêu chuẩn hội nghị.

Quyền lợi của hạng VVIP là vị trí ngồi VIP, khu vực check-in riêng; sử dụng tea break (thức ăn nhẹ) phục vụ tại sự kiện; nước suối và giấy bút tiêu chuẩn hội nghị. Người sở hữu suất VVIP được tham gia tiệc tối sang trọng cùng ngày với các diễn giả hội thảo tại khách sạn 5 sao JW Marriott.

Ban tổ chức sẽ gửi tặng khách tham dự trọn bộ tài liệu hội thảo và quà tặng khi check-in.

Ban tổ chức mở đường link đăng ký 50 suất tiêu chuẩn (Standard) và 20 suất VVIP (Ảnh: BTC).

Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam cho biết, AI là xu hướng trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển. Hành lang pháp lý, khung khổ quy định đối với ứng dụng AI vào thực thi ESG, thực trạng ứng dụng trong quản trị của các doanh nghiệp thế nào, kết quả đạt được, đo đếm hiệu quả ra sao... sẽ là những vấn đề được các diễn giả chia sẻ tại hội thảo.

Các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách sẽ gợi mở giải pháp đối với từng nhóm doanh nghiệp, trong câu chuyện ứng dụng AI vào thực thi ESG, đặc biệt với từng trụ cột E, S, G và từng loại hình doanh nghiệp căn cứ vào tiềm lực thực tế.

Những nội dung này được giới kinh doanh quan tâm, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong việc hoạch định lộ trình phát triển bền vững, xuất khẩu sang các nước có nhiều quy định ràng buộc về ESG.

Với những nội dung hấp dẫn, đa dạng đa chiều, người tham gia hội thảo có cơ hội kết nối với chuyên gia uy tín, tầm ảnh hưởng hàng đầu về ESG và ứng dụng công nghệ vào thực thi ESG hướng tới tối đa hóa hiệu quả, lợi nhuận, phát triển bền vững. Doanh nghiệp tham dự cũng có cơ hội tháo gỡ khúc mắc trong triển khai ESG tại chính đơn vị mình, đồng thời giao lưu, kết nối, mở rộng hợp tác với các đơn vị khác.

Xuyên suốt Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 sẽ là những hoạt động, sự kiện, là nơi để cơ quan quản lý, nhà làm chính sách, giới chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ về những câu chuyện, hành trình thực thi ESG. Trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, Vietnam ESG Awards 2025 - danh vị vinh danh những đơn vị thực thi ESG hiệu quả - sẽ là điểm nhấn quan trọng.

Trước đó, ngày 24/7, phiên họp Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 đã diễn ra. Các thành viên Hội đồng bàn bạc nhiều vấn đề quan trọng xoay quanh nội dung của diễn đàn lần này.

Ngày 30/7, các thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 họp, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, nhằm tôn vinh những tổ chức có thành tựu nổi bật về ứng dụng khoa học công nghệ hướng tới ESG.