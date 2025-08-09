Chiến hạm Nhật Bản thăm New Zealand sau gần một thế kỷ

Hai tàu khu trục hạm JS Ise và JS Suzunami của Nhật Bản cập cảng Wellington hôm 8/8 (Ảnh: RNZ).

Hai tàu khu trục JS Ise và tàu khu trục JS Suzunami với hơn 500 thủy thủ đoàn đã cập cảng ở thủ đô Wellington cùng với tàu hải quân HMNZS Canterbury của New Zealand vào ngày 8/8.

Trong đó, cả tàu khu trục JS Ise và JS Suzunami đều đang trong quá trình triển khai tại Ấn Độ - Thái Bình Dương và đã rời đi từ Sydney (Australia) nơi các lực lượng Nhật Bản tham gia các cuộc tập trận chung với New Zealand, Australia và các quốc gia khác trong tháng này.

Theo các chuyên gia, mục đích của chuyến triển khai là nhằm nâng cao khả năng tác chiến của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF), củng cố sự hợp tác và hiểu biết với các hải quân đồng minh và đối tác trong khu vực, đồng thời đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực.

Chuyến thăm trên mang tính nghi lễ, nhưng diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản, đồng minh hiệp ước duy nhất của Mỹ, nỗ lực tìm cách tăng cường hợp tác quân sự song phương.

“Lực lượng quốc phòng của chúng tôi đang phát triển hợp tác, không chỉ với New Zealand và Australia mà còn với nhiều quốc đảo Thái Bình Dương”, Đại sứ Nhật Bản tại Wellington, Makoto Osawa, phát biểu với các phóng viên hôm 8/8.

Phát biểu của Đại sứ Osawa được đưa ra sau thông báo hôm 4/8 của chính phủ Australia rằng công ty Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản đã thắng thầu hợp đồng đóng tàu chiến cho Australia.

Mặc dù các quan chức ở Canberra cho biết đề xuất của Nhật Bản là tốt nhất và rẻ nhất, họ cũng ca ngợi đây là thỏa thuận công nghiệp quốc phòng lớn nhất giữa hai nước.

New Zealand cũng đã tìm cách củng cố các mối quan hệ chiến lược và quân sự ở châu Á như một phần của việc tái thiết chính sách đối ngoại trong những năm gần đây, mà chính phủ cho biết đã tập trung nhiều hơn vào hợp tác và an ninh Thái Bình Dương.

Hồi tháng 7, các quan chức tại Wellington đã thông báo về một thỏa thuận hậu cần quốc phòng với Nhật Bản đã được khởi động, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương.