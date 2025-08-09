New York áp dụng công nghệ chiến đấu với nạn chuột hoành hành

New York đang áp dụng hàng loạt biện pháp để đối phó vấn nạn chuột (Ảnh: AFP).

Trước vấn nạn ngày càng nghiêm trọng, chính quyền thành phố đã bỏ biện pháp cũ là bơm khí xuống hang để làm ngạt chuột. Giờ đây, họ sử dụng "vũ khí" tiên tiến như áp dụng công nghệ lập bản đồ hiện đại nhằm theo dõi đường đi nước bước và triệt sản loài gặm nhấm này.

Song song với các biện pháp nhắm mục tiêu, thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hạn chế bỏ lại thức ăn thừa, nguồn nuôi sống và giúp chuột sinh sôi.

Bà Caroline Bragdon, Giám đốc chương trình can thiệp cộng đồng thuộc dịch vụ kiểm soát dịch hại của Sở Y tế New York, cho biết việc thiếu thức ăn sẽ khiến chuột “căng thẳng”.

“Có thể điều này buộc chúng phải đi xa hơn để tìm thức ăn, hoặc đơn giản là chúng sinh sản ít hơn. Thông thường, đó là điều chúng tôi nhận thấy: Số lượng chuột giảm dần theo thời gian. Ít sinh sản thì hoạt động của chuột cũng giảm", bà nhấn mạnh.

New York đang thử nghiệm nhiều biện pháp tại khu Harlem nhằm tìm ra sản phẩm và biện pháp mới để diệt chuột.

Với một đô thị lớn và đông đúc như New York (8,5 triệu dân), nguồn thức ăn cho chuột dồi dào, từ vỉa hè, thùng rác tràn đầy cho tới công viên.

Bà Bragdon cảnh báo rằng chuột, vốn ăn gần giống người, có thể sống tốt với cả những thứ bỏ đi như lon nước ngọt trong thùng tái chế hoặc vụn bánh cho chim bồ câu. Một con chuột chỉ cần 28g thức ăn mỗi ngày và có thể sinh tới 12 con mỗi lứa. Trong vòng đời chưa đầy một năm, chúng có thể đẻ 5-7 lứa.

Theo bà Alexa Albert, giám sát viên dịch vụ kiểm soát dịch hại, cách tốt nhất để chống lại chuột là “cắt nguồn thức ăn của chúng, khiến chúng khó tìm thấy đồ ăn hơn, buộc phải đi xa hơn”.

Thành phố hiện sử dụng ứng dụng “theo dõi chuột” để ghi nhận dữ liệu ở cấp độ đường phố, giúp 70 thanh tra của Sở Y tế phát hiện, báo cáo và giám sát hoạt động của loài gặm nhấm, đồng thời lập kế hoạch tiêu diệt.

Thanh tra đi từng nhà, yêu cầu chủ cửa hàng và cư dân dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời tổ chức các khóa huấn luyện chống chuột cho hàng ngàn người dân và quản lý tòa nhà.

Tháng 10/2022, New York từng khởi động “cuộc cách mạng rác” với việc lắp đặt các thùng chứa kín để loại bỏ bao rác đen chứa rác hữu cơ trên vỉa hè, một giải pháp sau khi số lượng chuột tăng vọt trong đại dịch Covid-19.

Trước đại dịch, số lượng chuột từng giảm tới 90% ở một số khu vực. “Vì vậy, chúng tôi biết điều này là khả thi”, bà Bragdon nói, bày tỏ hy vọng 2025 sẽ là năm bước ngoặt.

Người dân Harlem cho biết tình trạng đã cải thiện. Bà Jessica Sanchez nhớ lại: “Không lâu trước đây, cứ mang rác ra là có 5 con chuột chạy ra. Tôi thậm chí còn không dám đặt con trai mình xuống đất".

Các nhóm chống chuột cũng nghiên cứu thói quen ăn uống của chúng quanh năm, thử nhiều loại mồi để xem loại nào thu hút nhất. Năm 2024, số khiếu nại về chuột giảm 25% so với năm trước.