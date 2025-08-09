Phản ứng của CĐV Đông Nam Á sau khi tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Indonesia

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm 7-0 trước Indonesia

"Đơn giản là đẳng cấp giữa hai đội quá chênh lệch. Tuyển nữ Việt Nam quá mạnh hoặc Indonesia quá yếu. Tỷ số đã nói lên tất cả", tài khoản Aziz Ziza đến từ Myanmar bày tỏ trên trang Asean Football sau trận thua của tuyển nữ Indonesia trước Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng A AFF Cup 2025 diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) tối 9/8.

Tuyển nữ Việt Nam liên tiếp ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với Indonesia (Ảnh: VFF).

Dù ra sân với đội hình không phải mạnh nhất, nhưng tuyển nữ Việt Nam tạo sức ép rất lớn về phía khung thành của đội bóng xứ vạn đảo và có bàn mở tỷ số ở phút 25 sau pha dứt điểm của Bích Thùy. Chỉ 3 phút sau, đến lượt Hoàng Thị Loan giúp tuyển nữ Việt Nam dẫn cách biệt 2 bàn.

Tuy nhiên phải đến hiệp 2 tuyển nữ Việt Nam mới tạo ra cơn mưa bàn thắng vào lưới Indonesia với 5 bàn được ghi chỉ trong khoảng 20 phút cuối trận. Chiến thắng đậm với tỷ số 7-0 trước Indonesia giúp tuyển nữ Việt Nam ghi tên mình vào bán kết dù vẫn còn lượt trận cuối cùng với Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 12/8.

"Quả thực là tuyển nữ Việt Nam ở một đẳng cấp rất khác so với Indonesia. Cũng khó mong đợi gì khi Indonesia không có giải vô địch quốc gia dành cho nữ. Tuyển nữ Việt Nam có rất nhiều ngôi sao từng tham dự World Cup, họ thắng là điều đã được dự báo trước", tài khoản My Tzuyu đến từ Philippines bày tỏ.

Tuyển nữ Indonesia (áo đỏ) thua trận thứ 2 liên tiếp tại vòng bảng AFF Cup 2025 và chính thức bị loại dù còn một trận chưa đá (Ảnh: VFF).

"Bóng đá nữ Indonesia thực sự yếu so với các nước khác ở Đông Nam Á, nhất là khi họ không có giải bóng đá dành cho nữ. Dù sao thì đội bóng của họ cũng đã cố gắng hết sức", tài khoản Luck đến từ Singapore bình luận.

"Chúc mừng tuyển nữ Việt Nam. Các bạn xứng đáng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch", tài khoản Saini Saini đến từ Thái Lan ca ngợi chiến thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

"Nhập tịch 3 cầu thủ từ Hà Lan mà đá 2 trận thủng lưới 14 bàn và không ghi được bàn nào. Là người Indonesia chúng tôi cũng cảm thấy xấu hổ", tài khoản Aditya Radit đến từ Indonesia chia sẻ.

"Thua Thái Lan và Việt Nam thì cũng không có gì phải xấu hổ vì họ quá mạnh. Dù sao chúng ta cũng phải cố gắng giành chiến thắng trước tuyển nữ Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng. Đó là mục tiêu hợp lý hơn cả", tài khoản Irawan của Indonesia chốt lại.