Thủ tướng: Đến ngày 19/8 phải hoàn thành đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Sáng 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, Thủ tướng trực tiếp khảo sát công tác rải, căng dây dẫn các khoảng néo 402-404 và 404-406 thuộc gói thầu 9HH do Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 thi công; kiểm tra việc dựng cột, kéo dây khoảng néo 368-371, đoạn vượt sông Lô thuộc gói thầu 8HH do Liên danh Việt Á và Công ty Việt Vương đảm nhiệm.

Tại công trường, Thủ tướng ghi nhận nỗ lực vượt khó của các đơn vị thi công khi phải làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp và tiến độ gấp rút. Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ cũng tặng quà, thăm hỏi và động viên các lực lượng thi công dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên trên địa bàn xã Thái Hoà, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Thanh Thương).

Ngay sau đó, Thủ tướng đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm sớm hoàn thành dự án.

Báo cáo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn EVN, cho biết dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 468/468 vị trí móng, bàn giao mặt bằng 196/242 khoảng néo, đạt 81%. Đã chi trả tiền bồi thường cho 170/213 hộ dân, còn 43 hộ.

Hiện dự án gặp một số khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình; nhân lực và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cụ thể, dự án có khối lượng thi công lớn, thời gian thi công ngắn, địa hình đồi núi cao, hiểm trở, đường thi công dốc, lầy, trơn trượt.

"Diễn biến thời tiết các tháng 5-6-7 vừa qua (là các tháng cao điểm thi công) tại các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ thường xuyên có nắng nóng gay gắt, mưa lớn, giông sét, gây nhiều ảnh hưởng bất lợi cho thi công do phải dừng thi công để đảm bảo an toàn và để khắc phục ảnh hưởng của mưa bão", ông An nói.

Lãnh đạo EVN báo cáo tiến độ và những vướng mắc, đề xuất để hoàn thành dự án (Ảnh: Thanh Thương).

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu trong điều kiện cường độ làm việc cao và nhiều hạng mục triển khai đồng thời. EVN đã huy động bổ sung gần 1.000 cán bộ, nhân viên trong ngành; hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 và một số đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ.

Về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hiện vẫn chưa hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chính thức; chưa chi trả hết tiền và bàn giao toàn bộ hành lang tuyến. Một số hộ dân chưa tận thu cây cối hoặc di dời nhà cửa ra khỏi hành lang (Lào Cai còn 48 hộ, Phú Thọ còn 52 hộ), gây cản trở thi công rải, kéo dây.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dứt khoát hoàn thành dự án trước ngày 19/8 nhằm nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia và giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc, các tỉnh lân cận.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh “đã quyết tâm rồi, quyết tâm cao hơn nữa; đã cố gắng rồi, cố gắng hơn nữa; đã quyết liệt rồi, quyết liệt hơn nữa; đã tập trung trọng tâm, trọng điểm rồi, tập trung trọng điểm hơn nữa” để vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động, vừa bảo vệ môi trường trên toàn tuyến.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ, chỉ đạo trực tiếp tại dự án (Ảnh: Thanh Thương).

Ông nhấn mạnh cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, rút kinh nghiệm từ dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Công tác giải phóng mặt bằng phải được hoàn thành nhanh chóng; vận động bà con trên tinh thần lắng nghe, tôn trọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và “chỗ ở mới phải tốt hơn chỗ ở cũ”.

Thủ tướng yêu cầu thành lập tổ chỉ huy tiền phương mang tính chất tức thời, tình thế, do Chủ tịch HĐTV EVN làm tổ trưởng. Tổ này chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai dự án, huy động nhà thầu phụ tại địa phương, điều chuyển lực lượng từ các vùng, các đơn vị; tăng cường lực lượng khuân vác vật liệu, vật tư; bố trí lán trại, bảo đảm sinh hoạt cho lực lượng thi công.

Bên cạnh đó, phải huy động sự hỗ trợ về lực lượng, máy móc của các doanh nghiệp và các lực lượng như Công an, Quân đội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ... để chi viện cho dự án; tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió” để về đích đúng hẹn.