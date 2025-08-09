3 giờ chờ cắt dưa: Khi sự lười biếng của con người thành mỏ vàng bán lẻ

Tại các trung tâm bách hóa Hyundai ở Seoul (Hàn Quốc), nơi vốn quen thuộc với những hàng dài người chờ mua túi hiệu hay các món tráng miệng thời thượng, một cảnh tượng lạ lùng đã xuất hiện trong mùa hè này. Một trong những hàng người xếp hàng dài nhất, kiên nhẫn nhất, lại dành cho một dịch vụ tưởng chừng đơn giản: cắt dưa hấu.

Tại khu vực “Fresh Table” bên trong trung tâm thương mại The Hyundai Seoul ở quận Yeouido, khách có thể chờ từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, thậm chí hơn, chỉ để nhân viên cắt những quả dưa hấu họ vừa mua thành từng miếng vừa ăn, đóng hộp gọn gàng. Dịch vụ ra mắt từ năm 2021 này đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng, đặc biệt thu hút những tín đồ của món dưa hấu.

Theo đại diện của Hyundai, vào những ngày cuối tuần cao điểm trong tháng 7, mỗi chi nhánh có khu “Fresh Table” đã xử lý từ 600 đến 700 quả dưa hấu. Sức nóng của dịch vụ lớn đến mức nhiều người phải canh giờ trung tâm thương mại mở cửa để lấy số thứ tự trực tuyến, hy vọng rút ngắn thời gian chờ đợi.

Khi một phóng viên của The Korea Herald ghé thăm chi nhánh Yeouido vào một chiều Chủ Nhật, tấm bảng điện tử đã thông báo rõ ràng: "Thời gian chờ ước tính: 2 tiếng 40 phút".

Giải mã sức hút của sự tiện lợi

Vì sao người tiêu dùng hiện đại lại sẵn sàng bỏ ra vài tiếng đồng hồ, và cả tiền bạc, chỉ để được cắt hộ một quả dưa? Tất cả xoay quanh hai chữ “tiện lợi” và những giá trị đi kèm theo đó.

Yoon Seo-young, 36 tuổi, trong lúc kiên nhẫn chờ đến lượt, chia sẻ: “Dưa ở đây vốn đã ngon, lại được cắt sẵn thì càng tiện. Nhà có con nhỏ, bớt được việc nào là đỡ được việc đó”. Với cô, đợi hai tiếng cũng không thành vấn đề vì cô có thể tranh thủ đi siêu thị mua sắm vài món khác.

Nhưng sự tiện lợi không chỉ dừng ở việc đỡ tốn công sức. Cô Yoon nói thêm: “Vỏ dưa chiếm gần hết túi rác thực phẩm 5 lít nhà tôi. Vừa nặng, vừa phiền. Giờ chỉ cần mang hộp về là ăn được ngay, rất sạch sẽ, gọn gàng”. Với nhiều gia đình sống ở đô thị, đây thực sự là một “nỗi khổ thầm lặng” mà dịch vụ này giải quyết rất gọn gàng.

Dịch vụ cắt trái cây đang tạo ra sức hút lớn nhờ sự "tiện lợi tuyệt đối" (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, khách hàng còn có thể yêu cầu cắt theo ý mình. Im Bo-min, 40 tuổi, khách quen ở đây, chia sẻ: “Tôi hay nhờ họ cắt một nửa thành miếng nhỏ cho con, nửa còn lại để nguyên miếng to cho người lớn. Cắt nhỏ quá thì dễ chảy nước, tôi học được mẹo này từ hội mấy bà mẹ trên mạng”. Theo cô, sự linh hoạt đó là điều mà các loại trái cây cắt sẵn đóng gói sẵn trong siêu thị không thể có.

Và còn một điều quan trọng khác: sự tươi ngon và cảm giác tin tưởng. “Nơi khác cũng bán dưa cắt sẵn, nhưng không tươi bằng”, cô Im nói. “Ở đây, mình được nhìn họ cắt ngay tại chỗ, từ quả mình vừa chọn, cảm giác rất yên tâm”. Yếu tố “tươi trước mắt” tạo nên sự an tâm và chất lượng mà người mua sẵn sàng trả giá cao hơn để có được. Ông Kim, ngoài 50 tuổi, dù không thể đợi vì có việc gấp, vẫn khẳng định sẽ quay lại: “Cắt ở nhà cũng cực lắm. Vợ tôi rất thích dưa ở đây”.

Tất nhiên, không phải ai cũng sẵn lòng bỏ tiền. Jung Ji-young, 35 tuổi, cho biết một hộp dưa cắt sẵn ở đây có giá hơn 50.000 won (khoảng 36 USD), gần gấp đôi so với siêu thị gần nhà. “Chồng tôi bảo để anh ấy “hy sinh” cắt giúp”, cô cười. Nhưng rồi cũng thừa nhận: “Nếu rẻ hơn chút, chắc tôi cũng mua”.

Câu chuyện tưởng chừng nhỏ này lại phản ánh một sự thật lớn: người tiêu dùng ngày nay sẵn sàng trả thêm, miễn sao sản phẩm giúp cuộc sống của họ dễ dàng, nhẹ nhàng và bớt phiền hơn.

Cơ hội vàng cho ngành bán lẻ toàn cầu

Câu chuyện ở Seoul chỉ là một lát cắt nhỏ phản ánh một xu hướng lớn hơn trên toàn cầu. Các chuỗi bán lẻ, từ siêu thị lớn đến cửa hàng tiện lợi, và các nền tảng tạp hóa trực tuyến đều đang tích cực triển khai các sản phẩm trái cây cắt sẵn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Emart24, một chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn ở Hàn Quốc, đã hợp tác với một thương hiệu máy bán hàng tự động để ra mắt "Pinkkio" – tủ lạnh thông minh trữ sẵn trái cây cắt sẵn theo phần nhỏ.

Động thái này không chỉ cho thấy sự nhanh nhạy của các nhà bán lẻ trong việc nắm bắt xu hướng, mà còn khẳng định nhu cầu trái cây cắt sẵn đang tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều người sống một mình và ưu tiên sự tiện lợi.

Theo dữ liệu của Emart24, doanh số trái cây đóng gói nhỏ đã tăng đều trong quý II năm nay, với mức tăng 10% trong tháng 5 so với tháng 4, và tăng thêm 15% trong tháng 6. Những con số này cho thấy tiềm năng tăng trưởng khổng lồ của phân khúc này.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Rau quả Cắt sẵn Quốc tế (IFPA) đã vẽ ra một bức tranh đầy triển vọng cho ngành này. Hiện là một ngành hàng trị giá 12,5 tỷ USD và là phân khúc phát triển nhanh nhất trong toàn ngành sản xuất rau quả, trái cây cắt sẵn đang bứt tốc mạnh mẽ. Báo cáo nhận định rằng dù salad đóng gói vẫn là động lực chính của ngành, nhưng trái cây cắt sẵn, với giá trị 300 triệu USD hiện tại, được dự đoán sẽ vượt mốc 1 tỷ USD trong 3-4 năm tới.

Sự bùng nổ của phân khúc này mang lại nhiều lợi ích chiến lược cho các nhà bán lẻ. Đầu tiên, nó giúp họ cải thiện biên lợi nhuận đáng kể nhờ cắt giảm chi phí nhân công và vệ sinh. Đồng thời, nó cho phép các nhà chế biến chuyển từ việc bán hàng hóa phổ thông sang phân khúc cao cấp, có giá trị gia tăng cao hơn.

Ông Marvin List, giám đốc bộ phận rau quả cắt sẵn tại Del Monte Fresh Produce, đã ví trái cây cắt sẵn "giống như món kẹo trong thế giới rau quả" - một sản phẩm ngon miệng, dễ tiếp cận mà không cần bất kỳ sự thuyết phục nào.

Từ các siêu thị cao cấp, cửa hàng tiện lợi đến những nền tảng tạp hóa trực tuyến, các sản phẩm trái cây đã được sơ chế, đóng gói sẵn đang tạo nên một "cơn lốc" mới, định hình lại thói quen ăn uống và mang đến cơ hội vàng cho ngành bán lẻ (Ảnh: Shutterstock).

Thách thức và chiến lược để vươn tới thành công

Dù tiềm năng là rất lớn, thị trường trái cây cắt sẵn cũng không thiếu những thách thức. Việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao khác hoàn toàn so với đóng hộp thông thường, đòi hỏi quá trình chế biến và bảo quản chuyên nghiệp. Bài toán về việc đảm bảo nguồn cung ổn định quanh năm, duy trì độ tươi ngon trong suốt chuỗi cung ứng và quản lý chi phí để giá thành sản phẩm không quá cao so với trái cây nguyên quả là những trở ngại lớn mà các doanh nghiệp phải vượt qua.

Để giải quyết những thách thức này và duy trì đà tăng trưởng, các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến nghị chiến lược. Thay vì chỉ tập trung vào sản xuất, các doanh nghiệp cần chuyển hướng sang một tư duy lấy người tiêu dùng làm trọng tâm. Điều này có nghĩa là phải nghiên cứu kỹ lưỡng hành vi, phong cách sống của người tiêu dùng để tạo ra những sản phẩm và bao bì thực sự phù hợp với mong muốn của họ.

Các doanh nghiệp cần tăng cường truyền thông về lợi ích của sản phẩm cắt sẵn, cung cấp thêm các công thức nấu ăn và mẹo tiết kiệm thời gian để giúp người tiêu dùng bận rộn dễ dàng chuẩn bị bữa ăn. Đồng thời, việc sáng tạo hơn về bao bì, biến nó thành một công cụ truyền tải thông điệp và hướng dẫn sử dụng, cũng là một chiến lược then chốt.

Tương lai của ngành trái cây cắt sẵn vẫn đầy hứa hẹn. Phân khúc "Food-to-Go" và các sản phẩm gia tăng giá trị được dự đoán sẽ tiếp tục là động lực chính, thu hút nhóm khách hàng trẻ hơn và mở rộng các dịp ăn uống mới như tráng miệng hay các bữa tiệc tại gia. Với biên lợi nhuận cao, các nhà bán lẻ sẽ không ngần ngại đầu tư vào kệ trưng bày bắt mắt và đa dạng hóa chủng loại sản phẩm.

Điều này là một cuộc cách mạng trong ngành thực phẩm, nơi sự tiện lợi đã trở thành một giá trị cốt lõi, mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và các doanh nghiệp bán lẻ.