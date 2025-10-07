NextTech tụt vốn từ 500 tỷ xuống 4,2 tỷ, đế chế của Shark Bình còn gì?

Như Dân trí đã đưa tin, tại họp báo chiều 6/10, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, trước những nghi vấn liên quan doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra. Hiện cơ quan Công an đã tiếp nhận một đơn trình báo của cá nhân bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Shark Bình sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Năm 2019, ông Bình tham gia game show Shark Tank, tên gọi Shark Bình cũng xuất hiện từ thời điểm đó.

Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái Tập đoàn NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech (tài chính - công nghệ), thương mại điện tử, logistics (quản lý - vận chuyển hàng hóa), đầu tư startup (doanh nghiệp khởi nghiệp) với các thương hiệu như Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Vốn điều lệ NextTech “bốc hơi” từ 500 tỷ đồng còn 4,2 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai, thành lập tháng 2/2013. Trụ sở công ty đặt tại 18 Tam Trinh (phường Bạch Mai, Hà Nội).

Thời điểm thành lập, ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật. Trước tháng 5/2020, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó, Shark Bình góp 70 tỷ đồng (70% vốn) và bà Đào Lan Hương góp 30 tỷ đồng (tỷ lệ 30%). Sau đó, tỷ lệ vốn góp của bà Hương chuyển sang cho ông Nguyễn Huy Hoàng.

Đến tháng 12/2020, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech và tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. Cổ đông gồm Shark Bình góp 350 tỷ đồng (70% vốn), ông Nguyễn Huy Hoàng góp 50 tỷ đồng (10%), ông Đào Minh Phú góp 100 tỷ đồng (20%). Ngành nghề kinh doanh chính là đại lý du lịch và nhiều ngành nghề khác.

Đến tháng 12/2022, chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp này được chuyển sang cho ông Đào Minh Phú (SN 1980). Đến tháng 10/2023, vốn điều lệ công ty giảm mạnh về còn hơn 4,2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cũng có sự thay đổi, cụ thể ông Nguyễn Huy Hoàng góp 1,26 tỷ đồng (30% vốn) và Shark Bình góp 2,94 tỷ đồng (70%).

Đến ngày 31/10/2023, vốn điều lệ của NextTech vẫn giữ nguyên, song cơ cấu cổ đông có thay đổi. Ông Nguyễn Hòa Bình tiếp tục nắm giữ 70% vốn điều lệ, trong khi tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Huy Hoàng giảm xuống còn 29,5%. Đáng chú ý, Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải xuất hiện với tư cách cổ đông mới, nắm 0,5% vốn của NextTech. Từ tháng 4/2024 đến nay, doanh nghiệp do ông Đào Mạnh Dũng (SN 1986) giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Sản phẩm nổi bật của NextTech là cổng thanh toán Nganluong.vn. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, nền tảng thanh toán có hàng triệu người dùng, hàng trăm nghìn tài khoản ví hoạt động và lưu lượng thanh toán chiếm hơn 50% thị phần.

Hệ thống này cho phép người dùng thực hiện các giao dịch nạp tiền, thanh toán và chuyển tiền trực tuyến thông qua nhiều hình thức như thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế, Internet Banking... Đối với doanh nghiệp, nền tảng này cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến hỗ trợ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Tuy nhiên, mức độ phổ biến của nền tảng này đã giảm so với trước do phải cạnh tranh gay gắt với các ví điện tử mới nổi trên thị trường và dần trở nên ít được nhắc tới trong nhóm người tiêu dùng phổ thông.

Ngoài ra, NextTech cũng có nhiều sản phẩm khác như giải pháp thanh toán di động mPoS, WeShop mua hàng hộ xuyên biên giới, Vimo, sàn P2P Lending Vaymuon và tham gia vào loạt thị trường mới, trong mảng logistics có dự án FastGo, HeyU, Boxme...

Danh mục sản phẩm, đầu tư mảng fintech của NextTech (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, NextTech cũng rót tiền cho TopCV, Coolmate, Ladipage, Myspa... Danh mục sản phẩm hiện tại trên website của công ty không còn xuất hiện lĩnh vực liên quan đến tiền số. Tuy vậy, đây từng là mảng được lãnh đạo NextTech tập trung đầu tư và quảng bá mạnh trong giai đoạn năm 2021.

Sở hữu danh mục sản phẩm lớn, nhưng không phải sản phẩm hay khoản đầu tư nào của NextTech cũng thành công. Nhiều dự án đã đóng cửa và "biến mất" khỏi thị trường như ShipChung.vn, WeShop…

Shark Bình còn kinh doanh bất động sản?

Đáng chú ý, Shark Bình còn tham gia mảng bất động sản với Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland, thành lập vào tháng 2/2021. Doanh nghiệp có cùng trụ sở với Tập đoàn NextTech, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đến tháng 3/2022, doanh nghiệp nâng vốn lên 70 tỷ đồng, sau đó một tháng tiếp tục tăng lên 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, vốn điều lệ giảm còn 142 tỷ đồng; tháng 6 năm nay giảm xuống 86 tỷ đồng và đến tháng 9, Nextland tiếp tục hạ vốn điều lệ còn 73 tỷ đồng.

Trải qua nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật, đến tháng 9 năm nay, ông Đào Mạnh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Ông Nguyễn Hòa Bình, người sáng lập Tập đoàn NextTech (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài ra, ông Bình cũng là người đại diện pháp luật của loạt doanh nghiệp khác thành lập giai đoạn 2012-2020 như: Công ty cổ phần Taxially Việt Nam, Công ty cổ phần Weship Việt Nam, Công ty cổ phần Thương mại điện tử Shippchung Việt Nam, Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, Công ty cổ phần Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam, Công ty cổ phần 12Trip. Tuy nhiên, các công ty này đều đã giải thể, ngừng hoạt động.

Những thương vụ triệu USD và phát ngôn gây tranh cãi

Shark Bình tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 4 từ năm 2019, là một trong những "cá mập" tích cực giải ngân nhất trên truyền hình. Một số thương vụ nổi bật của Shark Bình có thể kể đến như rót 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) vào Coolmate - startup thời trang nam trực tuyến.

Hay quyết định đầu tư 500.000 USD vào Bánh Mì Xin Chào; 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng) cho Mì thanh long Caty Foods. Một thương vụ khác có giá trị tương tự là Kalo Toys, startup về đồ chơi giáo dục mà ông cùng Shark Minh Beta đồng đầu tư, tức mỗi người đầu tư 500.000 USD.

Trong mùa 7 (năm 2024), Shark Bình được xem là "cá mập" hào phóng nhất khi "chốt deal" 73 tỷ đồng cho 11 thương vụ. Tuy vậy, Shark Bình từng chia sẻ tỷ lệ giải ngân thực tế chỉ khoảng 15% và 85% còn lại là do startup "bùng" hoặc sau khi thẩm định, nhiều startup không đạt đủ tiêu chí của nhà đầu tư.

Trên sóng truyền hình, Shark Bình nổi bật bởi phong cách thẳng thắn, đôi khi gây tranh luận gay gắt. Trước các startup định giá “trên trời”, ông thường phản ứng gay gắt với những câu nói như: “Em đến đây để đùa shark à?”, “Đừng làm mô hình này nữa, em sẽ mất tiền”, hay “Đừng ngáo giá”.

Những phát ngôn này từng gây tranh cãi, có người cho rằng chúng phản ánh sự tỉnh táo, thực tế của một doanh nhân, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cách thể hiện của ông quá nặng nề với startup.