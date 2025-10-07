Dự án tiền ảo liên quan Shark Bình bị điều tra: Lý do tài sản "bốc hơi" 99%

Token sập giá, vẽ lại biểu đồ

Chiều 6/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (thường được gọi là Shark Bình).

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí xuất hiện thông tin về việc nhiều người mất tiền khi tham gia dự án tiền ảo AntEx.

Đồng thời, giữa ông Nguyễn Hòa Bình và nhóm phát triển đồng tiền ảo này cũng có những tố cáo qua lại, gây chú ý trên mạng xã hội.

Trước các thông tin trên, Cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Chia sẻ tại Hội nghị Go Global 2025 hồi tháng 9, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, nói về dự án tiền số AntEX và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. AntEX gắn liền với tên tuổi của Shark Bình và để lại nhiều tai tiếng sau khi lên sàn.

Ra mắt tháng 9/2021, AntEx gây chú ý khi được Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Trên trang chủ của dự án khi đó, ông Bình được giới thiệu là cố vấn chiến lược, cùng một số lãnh đạo khác của Tập đoàn NextTech.

Khi đó, ông Bình dành nhiều lời khen cho AntEx. Dự án được mô tả là hệ sinh thái DeFi (tài chính phi tập trung) toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT "neo" theo Việt Nam đồng.

Cụ thể, stablecoin là đồng tiền số được thiết kế để giữ giá ổn định, giống như “neo” vào các loại tài sản truyền thống. Stablecoin thường được gắn với một giá trị tham chiếu nhằm tránh biến động quá mạnh.

Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, AntEx mất 99% giá trị.

Khi đó, một làn sóng giận dữ từ nhà đầu tư, tố cáo AntEx có dấu hiệu "rút thảm". Shark Bình trên livestream vẫn bảo vệ dự án, tin tưởng AntEx sẽ đi đường dài. Thông báo "đuổi gà" - thuật ngữ ông Bình dùng để nói những người tố AntEx "bơm xả" - từng gây nhiều chú ý khi đó.

Sau đó, AntEx gần như không có thêm hoạt động. Shark Bình cũng im lặng, ngừng nhắc đến dự án từ cuối năm 2021. Đến tháng 3/2023, AntEx bất ngờ thông báo đổi tên thành Rabbit. Những người nắm giữ token Antex sẽ chuyển sang Rabbit theo tỷ lệ 1.000 AntEx đổi 1 Rabbit.

Trong lĩnh vực tiền số, động thái này được xem là "vẽ lại biểu đồ", nhằm xóa lịch sử giá đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, Rabbit cũng nhanh chóng mất giá, lao dốc trên thị trường, giá trị quy đổi gần như bằng không.

Một lần nữa, Shark Bình lại bị các nhà đầu tư gọi tên, tuy nhiên trên trang chủ của Rabbit, các thông tin liên quan dần biến mất.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: TVHUB).

"Rút thảm", "bơm xả"

Sau 4 năm im ắng, mới đây ông Bình lên tiếng bình luận về AntEx. Ông đưa ra cảnh báo về rủi ro của việc đầu tư vào các start up huy động vốn thông qua phát hành coin. Ông cho rằng 99% các dự án này thất bại, khiến nhà đầu tư mất tiền.

Ông Bình nêu rằng trước kia mình từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên đội ngũ công nghệ đã có hành vi “rút thảm” rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như ông phải mang tiếng.

Shark Bình cho rằng mình có trách nhiệm phải chia sẻ trải nghiệm của mình để cộng đồng cảnh giác, tránh thất bại, bị mất tiền, ảnh hưởng danh tiếng như ông đã bị.

Ông khuyên các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), không nên tập trung vào lĩnh vực fintech, blockchain và coin. Ông cũng cho rằng doanh nghiệp cần tỉnh táo, chỉ nên tham gia khi có giá trị thực, thay vì lao vào phát hành token để "gọi vốn trước khi làm".

Tuy nhiên, người nhận là CTO (giám đốc kỹ thuật) của dự án AntEx lại tố ngược, nói chính ông Bình là người chỉ đạo “xả token” ngay sau khi dự án đạt đỉnh để tận dụng thanh khoản. Tài khoản này còn công khai các địa chỉ ví được cho là có liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình, kêu gọi cộng đồng truy xuất lịch sử giao dịch.

Hình thức "rút thảm" (rug pull) dùng để chỉ một nhóm phát triển tiền số từ bỏ dự án đột ngột và mang theo tất cả số tiền có được của nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, việc dễ dàng tạo ra token mới trên blockchain, sau đó niêm yết trên các sàn phi tập trung (DEX) là kẽ hở để các nhóm tìm cách khai thác và tiến hành chiêu lừa này.

Còn thuật ngữ "bơm xả" (pump and dump) lại thường được sử dụng để chỉ một nhóm người mua một lượng lớn tiền ảo từ một dự án đang có giá trị thấp, kết hợp quảng bá trên phương tiện truyền thông để tạo tâm lý sợ bị bỏ lỡ (FOMO).

Tâm lý này khiến nhiều người khác mua theo, từ đó kéo giá của đồng tiền đó tăng vọt. Đến một ngưỡng nào đó, nhóm người mua ban đầu sẽ bán toàn bộ lượng token đang nắm giữ, thu lời, đồng thời cũng khiến giá của token giảm mạnh. Khi đó, người mua sau sẽ trở thành nạn nhân khi đồng tiền mình sở hữu mất giá.

Nhiều người chơi tiền số tại Việt Nam thời gian qua cũng đã trở thành nạn nhân của chiêu "bơm xả" và "rút thảm". Khi xu hướng tiền số nở rộ, nhiều dự án mọc ra, sử dụng chiêu này dụ người dùng mua token. Tuy nhiên, sau đó những người đứng sau dự án bán ra toàn bộ khiến giá token thậm chí về 0, khiến người chơi mất trắng.

Theo báo cáo của FBI, trong năm 2024 đã có gần 150.000 khiếu nại liên quan đến tiền ảo, tổng thiệt hại lên tới 9,3 tỷ USD, tăng 66% so với năm 2023. Chỉ trong 3 năm 2022-2024, thiệt hại tăng hơn 5 lần, số vụ tăng gần 3 lần.

Xét về quy mô tội phạm blockchain toàn cầu năm 2024-2025, theo Chainalysis năm 2024 có 2,2 tỷ USD tài sản số bị đánh cắp. Các vụ lừa đảo không giảm, thậm chí đang chuyển từ các vụ cực lớn sang nhắm vào nhà đầu tư nhỏ lẻ.