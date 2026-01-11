Tổng giám đốc bị bắt, Công ty Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long vừa công bố Nghị quyết HĐQT. Theo đó, HĐQT thống nhất thông qua chủ trương tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, với thời gian tạm dừng sản xuất dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12/1.

Việc kéo dài hoặc điều chỉnh thời gian tạm dừng sẽ căn cứ vào diễn biến thực tế và được báo cáo HĐQT xem xét, quyết định tiếp theo. HĐQT cũng thống nhất giao ông Cao Nhật Huy - Phó giám đốc sản xuất thực hiện quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng.

Ông Cao Nhật Huy được giao quyền điều hành các hoạt động vận hành hàng ngày của nhà máy trong phạm vi cần thiết, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và tuân thủ quy định pháp luật.

Đồng thời ông Huy phối hợp với phòng nhân sự chủ động xây dựng và triển khai phương án bố trí người lao động trong thời gian tạm dừng sản xuất và báo cáo định kỳ và kịp thời cho HĐQT về tình hình nhân sự, lao động trong suốt thời gian dừng sản xuất.

Sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều 10/1, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (trụ sở tại số 71 Lê Lai, TP Hải Phòng).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp ông Toàn do liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh tại các kho lạnh.

Ngoài ông Toàn, 3 cá nhân khác cũng bị bắt, gồm Phạm Thị Thúy Lan (Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan và Lại Thị Thanh Hương, đều là nhân viên phụ trách kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn đầu vào trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất.