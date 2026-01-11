Hàng không Việt đón sóng đầu tư tỷ đô, tăng tốc cùng Luật mới

Thị trường hàng không Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ khi các "ông lớn" bất động sản liên tiếp lấn sân sang lĩnh vực hạ tầng và vận tải chuyên dụng.

Sự gia nhập của các tân binh tiềm lực tài chính mạnh đang hâm nóng cuộc đua giành thị phần tại một trong những thị trường hàng không năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise với vốn điều lệ lên đến 29.300 tỷ đồng.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư gần 196.400 tỷ đồng. Việc thành lập pháp nhân mới cho thấy Masterise đã chuẩn bị sẵn nguồn lực tài chính để đáp ứng điều kiện vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% theo quy định.

Cùng thời điểm, Sun Group cũng gia tăng hiện diện trong lĩnh vực này thông qua việc thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết (vốn điều lệ 600 tỷ đồng).

Doanh nghiệp này tập trung vào các hình thức đầu tư hạ tầng như BOT, BOO và BT. Đáng chú ý, cổ đông lớn nhất nắm 55% vốn tại đây là Sun Phu Quoc Airways - một "tân binh" vận chuyển hành khách vừa ra mắt đầu năm 2025. Việc Sun Group thiết lập hệ sinh thái từ vận tải đến xây dựng cảng hàng không cho thấy chiến lược khép kín chuỗi giá trị du lịch - hạ tầng.

Hàng không Việt Nam được nhận định đang “sát thềm” bứt phá: Thêm đại gia Masterise, Sun Group… gia nhập (Ảnh: DT).

Sức hút của thị trường Việt Nam không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp nội địa. Theo Bloomberg, "gã khổng lồ" giá rẻ AirAsia đang trong quá trình đàm phán mua cổ phần của Vietravel Airlines. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trở lại chính thức của tập đoàn hàng không Malaysia tại Việt Nam sau nhiều lần lỡ hẹn.

Sự sôi động của thị trường còn được tiếp sức bởi những điều chỉnh quan trọng về mặt pháp lý. Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra khung hành lang thông thoáng, phù hợp với tốc độ phát triển hạ tầng hiện nay.

Các siêu dự án như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng kế hoạch mở rộng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đang đóng vai trò là thỏi nam châm thu hút các dòng vốn lớn.

Giới chuyên môn nhận định, với đà tăng trưởng hai con số và sự xuất hiện của các định chế tài chính mới, hàng không Việt Nam đang đứng trước thềm bứt phá, sớm lấy lại quy mô vận chuyển như thời điểm trước đại dịch và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kết nối hàng đầu khu vực.