Hàng không Việt đón sóng đầu tư tỷ đô, tăng tốc cùng Luật mới
(Dân trí) - Ngay những ngày đầu năm 2026, khi Luật Hàng không dân dụng sửa đổi chính thức có hiệu lực, thị trường đã ghi nhận những dòng vốn khổng lồ từ Masterise và Sun Group rót vào các dự án hạ tầng bay.
Thị trường hàng không Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ khi các "ông lớn" bất động sản liên tiếp lấn sân sang lĩnh vực hạ tầng và vận tải chuyên dụng.
Sự gia nhập của các tân binh tiềm lực tài chính mạnh đang hâm nóng cuộc đua giành thị phần tại một trong những thị trường hàng không năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise với vốn điều lệ lên đến 29.300 tỷ đồng.
Động thái này diễn ra ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư gần 196.400 tỷ đồng. Việc thành lập pháp nhân mới cho thấy Masterise đã chuẩn bị sẵn nguồn lực tài chính để đáp ứng điều kiện vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% theo quy định.
Cùng thời điểm, Sun Group cũng gia tăng hiện diện trong lĩnh vực này thông qua việc thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết (vốn điều lệ 600 tỷ đồng).
Doanh nghiệp này tập trung vào các hình thức đầu tư hạ tầng như BOT, BOO và BT. Đáng chú ý, cổ đông lớn nhất nắm 55% vốn tại đây là Sun Phu Quoc Airways - một "tân binh" vận chuyển hành khách vừa ra mắt đầu năm 2025. Việc Sun Group thiết lập hệ sinh thái từ vận tải đến xây dựng cảng hàng không cho thấy chiến lược khép kín chuỗi giá trị du lịch - hạ tầng.
Sức hút của thị trường Việt Nam không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp nội địa. Theo Bloomberg, "gã khổng lồ" giá rẻ AirAsia đang trong quá trình đàm phán mua cổ phần của Vietravel Airlines. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trở lại chính thức của tập đoàn hàng không Malaysia tại Việt Nam sau nhiều lần lỡ hẹn.
Sự sôi động của thị trường còn được tiếp sức bởi những điều chỉnh quan trọng về mặt pháp lý. Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra khung hành lang thông thoáng, phù hợp với tốc độ phát triển hạ tầng hiện nay.
Các siêu dự án như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng kế hoạch mở rộng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đang đóng vai trò là thỏi nam châm thu hút các dòng vốn lớn.
Giới chuyên môn nhận định, với đà tăng trưởng hai con số và sự xuất hiện của các định chế tài chính mới, hàng không Việt Nam đang đứng trước thềm bứt phá, sớm lấy lại quy mô vận chuyển như thời điểm trước đại dịch và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kết nối hàng đầu khu vực.
Số liệu thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường ước đạt 64,1 triệu hành khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 10,7% và 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá kết quả này, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho rằng, sự tăng trưởng mạnh mẽ phản ánh đà phục hồi bền vững của thị trường vận tải hàng không, nhờ chính sách mở cửa, sự trở lại của du lịch quốc tế và năng lực khai thác ngày càng được nâng cao của các hãng bay Việt Nam.