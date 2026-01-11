Việt Nam phát hiện mỏ dầu lớn nhất Đông Nam Á trong hai thập kỷ qua

Công ty con của Tập đoàn dầu khí Murphy (Mỹ) vừa khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác) Hải Sư Vàng-2X (HSV-2X) tại Lô 15-2/17, bể Cửu Long, cách bờ biển Việt Nam khoảng 64km.

Trước đó, từ quý IV/2024, doanh nghiệp này đã bắt đầu khoan giếng thăm dò Hải Sư Vàng-1X và đến tháng 1/2025 phát hiện khoảng 370 feet (112m) dầu từ hai vỉa chứa.

Kết quả khoan giếng thẩm lượng Hải Sư Vàng-2X mới đây cho thấy tổng chiều dày vỉa dầu đạt tới 131m, tập trung ở tầng chứa chính sâu hơn, cho lưu lượng khoảng 6.000 thùng/ngày với dầu chất lượng cao 37 độ API. Trữ lượng mỏ được ước tính trong khoảng 170-430 triệu thùng dầu quy đổi, thậm chí có thể vượt ngưỡng 430 triệu thùng.

Theo đánh giá của Wood Mackenzie - công ty chuyên phân tích, nghiên cứu chuyên sâu dữ liệu về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên có trụ sở tại Anh, với quy mô hiện tại, mỏ Hải Sư Vàng có thể là phát hiện dầu lớn thứ 3 ở Đông Nam Á kể từ năm 2000, chỉ sau mỏ Banyu Urip của Indonesia (2001) và Gumusut của Malaysia (2003).

Wood Mackenzie cũng nhận định đây có thể là phát hiện lớn nhất của khu vực trong vòng 20 năm qua nếu các kết quả thẩm định tiếp theo tiếp tục củng cố trữ lượng.

Các mỏ dầu lớn nhất được phát hiện tại Đông Nam Á từ năm 2000 đến nay (Ảnh: Wood Mackenzie).

Theo Wood Mackenzie, phát hiện này được kỳ vọng giúp Việt Nam có thể đảo chiều xu hướng suy giảm sản lượng dầu kéo dài nhiều năm. Sản lượng dầu thô của Việt Nam đã giảm mạnh từ khoảng 365.000 thùng/ngày năm 2005 xuống dưới 120.000 thùng/ngày vào năm 2025.

Tuy nhiên, Wood Mackenzie cho rằng thủ tục pháp lý tại Việt Nam còn chậm khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng và làm chậm tiến độ các dự án mới. Tốc độ thương mại hóa mỏ Hải Sư Vàng sẽ là thước đo hiệu quả của những cải cách pháp lý gần đây.

Ông Jasman Adam Leong, chuyên gia phân tích cao cấp của Wood Mackenzie, cho rằng những điều chỉnh trong Luật Dầu khí năm 2023 và các thay đổi về quản lý được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường đầu tư, song hiệu quả sẽ phụ thuộc vào triển khai thực tế.

Ông Eric Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Murphy Oil Corporation, nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng đối với hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam. Sau khi hoàn tất giếng Hải Sư Vàng-2X, Murphy sẽ tiếp tục khoan với các giếng HSV-3X tại Lô 15-1/05 và HSV-4X tại Lô 15-2/17 nhằm làm rõ hơn cấu trúc mỏ và đánh giá thêm các tầng chứa khác.

Tại Việt Nam, Murphy Oil đang điều hành hoạt động tại một số lô dầu khí thuộc bể Cửu Long và Phú Khánh. Tập đoàn cũng đang đầu tư vào mỏ Lạc Đà Vàng (bể Cửu Long), đặt mục tiêu đón dòng dầu đầu tiên vào quý IV/2026. Năm 2025, Murphy tiếp tục ghi nhận các phát hiện mới tại giếng Hải Sư Vàng-1X (Lô 15-2/17) và Lạc Đà Hồng-1X (Lô 15-1/05).

Tập đoàn đã đầu tư khoảng 300 triệu USD vào công tác tìm kiếm thăm dò tại Việt Nam và đang điều hành các lô dầu khí tại bể Cửu Long, bể Phú Khánh. Tập đoàn cũng đang hợp tác với Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) tích cực triển khai phát triển dự án Lạc Đà Vàng với tổng vốn đầu tư 700 triệu USD.