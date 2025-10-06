Shark Bình làm gì?

Tại họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III chiều 6/10, đại diện Công an TP Hà Nội thông tin về những nghi vấn xoay quanh doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, thường được gọi là shark Bình).

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, vừa qua, nhiều cá nhân, cơ quan báo chí phản ánh các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của shark Bình.

Cơ quan điều tra đã rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, nắm tình hình. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế... đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Lùm xùm AntEx dậy sóng mạng xã hội

Điểm lại thương vụ AntEx dậy sóng mạng xã hội thời gian qua, bắt nguồn từ chia sẻ tại hội nghị Go Global 2025 do Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 tổ chức ở TPHCM, shark Nguyễn Hòa Bình đưa ra cảnh báo về rủi ro của việc đầu tư vào các start up huy động vốn thông qua phát hành coin. Ông cho rằng 99% các dự án này thất bại, khiến nhà đầu tư mất tiền.

Ông khuyên các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), không nên tập trung vào lĩnh vực fintech, blockchain và coin.

Trong các bài viết gần đây, ông Nguyễn Hòa Bình cũng luôn khẳng định mình là nạn nhân, cho rằng việc “rút thảm” là do đội kỹ thuật thực hiện, ông không liên quan.

Tuy nhiên, người nhận là CTO (giám đốc kỹ thuật) của dự án AntEx lại tố ngược, nói chính ông Bình là người chỉ đạo “xả token” ngay sau khi dự án đạt đỉnh để tận dụng thanh khoản. Tài khoản này còn công khai các địa chỉ ví được cho là có liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình, kêu gọi cộng đồng truy xuất lịch sử giao dịch.

Năm 2021, shark Bình đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án AntEx (token ANTEX) thông qua quỹ Next100Blockchain. Ông cũng giữ vai trò cố vấn chiến lược cho dự án này.

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái DeFi, với kế hoạch xây dựng "stablecoin" VNDT (một loại tiền điện tử). Tuy nhiên, token ANTEX đã mất 99% giá trị, website và các trang mạng xã hội của dự án cũng không còn hoạt động. Ông Bình đã ngừng đề cập đến dự án từ cuối năm 2021.

Cũng trong năm 2021, Tập đoàn NextTech và Quỹ Next100 Blockchain (quy mô 50 triệu USD) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần V2B Labs (V2B). V2B sẽ là đơn vị ươm mầm cho các start up công nghệ blockchain, trong khi NextTech và quỹ sẽ hỗ trợ đầu tư và tư vấn chiến lược.

Hành trình khởi nghiệp

Trước lùm xùm thời gian qua, ông Nguyễn Hòa Bình được biết là doanh nhân tham gia 5 mùa Shark Tank Việt Nam từ mùa 3 (2019) đến mùa 7 (2024). Tại chương trình, ông chia sẻ nhiều kinh nghiệm về khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 tại Hà Nội. Năm 2001, khi 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics.

Ban đầu, PeaceSoft tập trung phát triển phần mềm cho các cơ quan, doanh nghiệp, sau đó chuyển hướng sang thương mại điện tử khi nhận thấy tiềm năng lớn từ Internet. Với nguồn vốn huy động thành công từ IDG Ventures, PeaceSoft mở rộng hoạt động và phát triển Chodientu.com - một trong những sàn thương mại điện tử tiên phong tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ ngoại như Lazada hay Shopee, eBay rút lui khỏi thị trường còn Chợ Điện Tử dần đánh mất vị thế.

Năm 2003, ông bước vào làng công nghệ Việt Nam khi Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG rót vốn vào PeaceSoft. Sau đó, PeaceSoft Group xây dựng được hệ sinh thái dịch vụ liên quan đến thương mại điện tử gồm sàn thương mại điện tử đầu tiên của Việt Nam chodientu.vn, ví điện tử NgânLượng.vn, eBay.vn, vận chuyển ShipChung.vn, liên kết với hậu cần kho vận BoxMe.vn…

Năm 2013, PeaceSoft tái cấu trúc và đổi tên thành NextTech.

Trong 20 dự án được ra mắt của NextTech, một số dự án đóng cửa và "biến mất" khỏi thị trường như ShipChung.vn, WeShop, chodientu.vn… (Ảnh: DT).

Năm 2014, NextTech chuyển đổi từ E-Commercer (thương mại điện tử) sang D-Commerce (điện tử hóa thương mại). NextTech lần lượt ra mắt các sản phẩm mới như giải pháp thanh toán di động mPoS, WeShop mua hàng giùm trên eBay-Amazon, Vimo, sàn P2P Lending Vaymuon…; đồng thời mở rộng ra các thị trường Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ.

NextTech cũng tham gia vào loạt thị trường mới, trong mảng xe công nghệ có dự án FastGo, hay trước sức nóng của mảng tài sản mã hóa ông Bình đã tham gia đầu tư vào một số dự án như AntEx - VNDT, EnrEx, NFT Dragon Land...

Nhiều dự án trong số 20 dự án đã ra mắt của NextTech đóng cửa và "biến mất" khỏi thị trường như ShipChung.vn, WeShop, chodientu.vn…

Bên cạnh NextTech, ông Bình cũng từng sáng lập nhiều công ty nhưng hiện đã ngừng hoạt động như Taxially Việt Nam, Weship Việt Nam, Shippchung Việt Nam, Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, O2O Việt Nam, Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam, 12Trip…

Năm 2019, ông Nguyễn Hòa Bình lần đầu xuất hiện trên ghế “nóng” của chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3, từ đây ông được khán giả cả nước biết đến rộng rãi với biệt danh shark Bình.

Tính đến mùa 7 (năm 2024), ông Nguyễn Hòa Bình là “cá mập” gắn bó lâu nhất với chương trình. Một số thương vụ tiêu biểu của ông có thể kể đến như 1,2 triệu USD cho startup Perfect (mùa 1), 500.000 USD cho Coolmate (mùa 2), 10 tỷ đồng cho kỹ sư Nguyễn Vĩnh Sơn (mùa 3), 500.000 USD cho Bánh Mì Xin Chào (mùa 4) và 8 tỷ đồng vào Nada Oils (mùa 5).

Thương vụ thành công nhất là Coolmate, trong chia sẻ tại chương trình The Investors mùa 2, ông Bình “khoe” sau nhiều vòng gọi vốn, định giá của Coolmate đã chạm mốc 2.000 tỷ đồng, mang lại khoản lợi nhuận gấp vài chục lần cho danh mục đầu tư của ông.

Shark Nguyễn Hòa Bình đầu tư 500.000 USD cho Coolmate tại Shark Tank mùa 2 (Ảnh: SharkTank).

Ở diễn biến khác, tên tuổi ông còn dậy sóng khi trong mùa đầu tiên ngồi lên chiếc ghế nóng, ông từng “chê” Dat Bike. Ông cho rằng, mô hình kinh doanh xe máy điện của Dat Bike "không có cơ hội nào và xã hội chưa chắc đã cần" nhưng thực tế thương hiệu này vẫn đang phát triển, gọi vốn...

Với loạt thương vụ đầu tư khởi nghiệp, trong chia sẻ mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình bất ngờ cho biết bản thân thực tế đầu tư chứng khoán nhiều hơn đầu tư start up.

Ông từng chia sẻ chỉ rót vốn nhỏ giọt khi tìm được start up tốt. Trong lúc chờ đợi, nguồn vốn nhàn rỗi phải được đầu tư vào các kênh chính thống và an toàn hơn. Do đó, về mặt số lượng tiền, ông rót vào các kênh đầu tư khác sẽ cao hơn start up, đôi khi dùng chính lợi nhuận từ các kênh đầu tư nhanh này để lấy tiền tái đầu tư cho start up.