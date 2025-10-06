Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Tại họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III chiều 6/10, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về những nghi vấn xoay quanh doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, tức Shark Bình).

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, vừa qua nhiều cá nhân, cơ quan báo chí phản ánh các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (Ảnh: H.N.).

Cơ quan điều tra đã rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, nắm tình hình. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế... đã vào cuộc điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định, bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.

Shark Bình (Ảnh: H.P.).

Shark Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group.

Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.

Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx và đời tư cá nhân liên quan diễn viên Phương Oanh.