Sau đợt tinh giản 7.500 nhân viên, ngân hàng sắp tuyển dụng ồ ạt trở lại?

Năm 2025 vừa khép lại, trong bối cảnh công nghệ (AI) phát triển mạnh cũng như sự khó khăn của thị trường, ngành ngân hàng chứng kiến làn sóng tinh giản nhân sự mạnh mẽ. Thống kê báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của 27 ngân hàng niêm yết, trong 9 tháng đầu năm có 15 ngân hàng cắt giảm gần 7.500 nhân viên, mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Bước sang 2026, bức tranh nhân sự ngành ngân hàng tiếp tục là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn trên các hội nhóm “banker”.

Làn sóng tuyển mới sẽ ồ ạt nhằm đáp ứng tăng trưởng tín dụng?

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, có tới 40-50,5% tổ chức tín dụng dự kiến sẽ tuyển thêm lao động trong quý I và cả năm 2026 để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động.

Cũng theo điều tra từ NHNN, từ quý IV/2025, các tổ chức tín dụng đã có xu hướng tuyển dụng thêm để đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc lớn trong quý cuối năm. Tuy nhiên giai đoạn này, vẫn còn 23% tổ chức tín dụng nhận định đang thiếu lao động.

Các chuyên gia nhận định, nhu cầu nhân sự ngân hàng đang dần quay trở lại trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mới. Động lực lớn nhất thúc đẩy xu hướng tuyển dụng nhân sự của các ngân hàng đến từ kỳ vọng tăng trưởng tín dụng.

Trong năm 2026, nhu cầu tín dụng được kỳ vọng tăng ở tất cả lĩnh vực, đối tượng và kỳ hạn. Nhu cầu vay vốn của khối doanh nghiệp được dự báo tăng mạnh hơn so với khách hàng cá nhân, tín dụng ngắn hạn được kỳ vọng tăng cao hơn trung và dài hạn.

Số liệu tập hợp từ NHNN ghi nhận, các tổ chức tín dụng dự báo dư nợ toàn hệ thống có thể tăng 4,4% ngay trong quý I và đạt tới 18,1% cho cả năm 2026, mức kỳ vọng cao nhất kể từ năm 2020, tăng thêm 1,5 điểm phần trăm so với kỳ điều tra trước.

Phía NHNN vừa phát đi thông cáo cho biết dự kiến tăng trưởng tín dụng trong năm 2026 toàn hệ thống khoảng 15%. Mức tăng có thể điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Còn các chuyên gia phân tích từ các công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng trong năm 2026 có thể đạt mức 20%, nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 10%. Động lực tăng trong năm nay còn đến từ nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Nhiều ngân hàng thiếu nhân sự từ quý IV/2025 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Yêu cầu tuyển dụng đã khác xưa

Trong xu hướng tăng tuyển dụng sắp tới, đòi hỏi về chất lượng người lao động của nhà băng cũng cao hơn.

Chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, cần hiểu rõ làn sóng cắt giảm nhân sự năm 2025 không đơn thuần để tiết kiệm chi phí mà nằm trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.

Nhiều ngân hàng đã thu hẹp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch truyền thống, đồng thời tăng đầu tư vào ngân hàng số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa quy trình và phân tích dữ liệu lớn. Kéo theo đó, các công việc mang tính lặp lại như nhập liệu, xử lý hồ sơ hay giao dịch cơ bản dần được phần mềm thay thế.

Hiện, mô hình vận hành dựa trên công nghệ đang được xem là hướng đi tất yếu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và hành vi khách hàng thay đổi nhanh. Do đó, nhu cầu tuyển dụng cũng đi theo xu hướng này.

Thực tế, trong "làn sóng" tinh giản nhân sự 9 tháng đầu năm vừa qua vẫn có 12 ngân hàng ghi nhận tăng lao động.

Đơn cử, BIDV là ngân hàng tuyển thêm nhiều nhất với 818 người, nâng tổng số nhân viên lên mức 29.816, cao nhất hệ thống. Techcombank cũng tăng 699 người, tiếp đến là VPBank tăng 268 người, MB tăng 249 người, Nam A Bank tăng 202 người…