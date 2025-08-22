Loạt sếp lớn các công ty từ nhiệm, chuyện gì đang xảy ra?

Loạt lãnh đạo doanh nghiệp lớn rời ghế

Ông Phạm Văn Tài - Tổng giám đốc Thaco và ông Nguyễn Một - Giám đốc cao cấp phụ trách Văn hóa - Truyền thông của doanh nghiệp này tự nguyện xin nghỉ công tác trong đợt tái cấu trúc và chuyển đổi số trên toàn Thaco. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Trần Bá Dương sẽ kiêm nhiệm cương vị CEO doanh nghiệp.

Ngày 16/8, tại cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động và công tác quản trị 5 tháng cuối năm, doanh nghiệp này công bố bổ nhiệm 3 phó tổng giám đốc. 2 nhân sự này gồm các ông: Nguyễn Quang Bảo - Tổng giám đốc Thaco Auto, Trần Bảo Sơn - Tổng giám đốc Thaco Agri và Nguyễn Hoàng Tuệ - Tổng giám đốc Thadico.

Ông Lưu Văn Đạt tiếp tục được tái bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc Thaco phụ trách pháp lý. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Thaco.

Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương trao hoa tri ân Tổng giám đốc Phạm Văn Tài và Giám đốc cao cấp phụ trách Văn hóa - Truyền thông Nguyễn Một (Ảnh: Thaco).

Ngày 15/8, HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance, mã chứng khoán: EVF) cũng nhận được đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Mai Danh Hiền và đơn từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Mạnh Linh.

Trong đơn từ nhiệm, ông Mai Danh Hiền cho biết làm đơn này theo nguyện vọng cá nhân và sự phân công của HĐQT. Ông Hiền sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị cũng quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh làm Thành viên HĐQT, quyền Tổng giám đốc công ty từ ngày 21/8. Trong Nghị quyết, HĐQT cũng quyết nghị phê duyệt ông Lê Mạnh Linh là nhân sự dự kiến được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ông Mai Danh Hiền được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐQT EVN Finance nhiệm kỳ 2023-2028, có hiệu lực từ ngày 21/8. Doanh nghiệp cũng bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc EVN Finance đối với ông Lê Anh Tuấn kể từ ngày 15/9, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Từ ngày 21/8, ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của EVN Finance.

Ngân hàng Nhà nước ngày 15/8 vừa rồi cũng công bố kết luận thanh tra EVN Finance. Bên cạnh những mặt làm được về tăng trưởng tín dụng và kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm, thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ rõ sai phạm tại EVN Finance. Một trong những vi phạm của EVN Finance là cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện.

Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (NRC Corp, mã chứng khoán: NRC) cũng thông báo miễn nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Huy Cường từ ngày 15/8 vì lý do cá nhân. Dù rời vị trí CEO nhưng ông Cường được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn NRC bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Trịnh Văn Bảo giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn từ ngày 15/8. Tân Tổng giám đốc NRC mới được bổ nhiệm vào Ban điều hành Tập đoàn NRC vào tháng 1.

Trước đó, ngày 9/6, Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) cũng thay đổi Tổng giám đốc. Cụ thể, doanh nghiệp bổ nhiệm mới ông Nguyễn Long Triều vào vị trí Tổng giám đốc, thay cho ông Nguyễn Thanh Phong sau 5 năm điều hành.

Theo thông tin giới thiệu, ông Nguyễn Long Triều sinh năm 1984, giữ chức Phó tổng giám đốc từ giữa năm 2018 và trực tiếp phụ trách kinh doanh. Ông Triều hiện còn kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ (đơn vị liên kết do HQC sở hữu 39% vốn) và Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Quân.

Tân Tổng giám đốc Địa ốc Hoàng Quân - ông Nguyễn Long Triều (Ảnh: HQC).

Cũng trong ngày 9/6, Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (mã chứng khoán: DST) công bố ông Ngô Văn Phương sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc giai đoạn 2025–2030. Vị trí này bị khuyết từ tháng 8/2024 đến nay.

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) cũng ghi nhận biến động lãnh đạo khi ông Triệu Hữu Đại xin thôi chức Tổng giám đốc vì lý do cá nhân. Người kế nhiệm là ông Phạm Hồng Châu, nhân sự kỳ cựu đã đồng hành với công ty từ năm 2017 trong vai trò Phó Tổng giám đốc và thành viên HĐQT.

Tại Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG), cuối tháng 2 ông Nguyễn Tùng Lâm từ chức khỏi vị trí Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ông Lâm chỉ mới đảm nhận vai trò này chưa đầy một năm. Ông Hồ Viết Thùy đã được bổ nhiệm thay thế.

Ở lĩnh vực tài chính, bất ngờ tháng 5 vừa qua, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, CEO của ngân hàng Sacombank đã gửi thư từ nhiệm sau gần 8 năm gắn bó vị trí CEO của ngân hàng.

Gia nhập Sacombank từ năm 2002, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các phòng nghiệp vụ, chi nhánh và khu vực, được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc năm 2014 và Quyền Tổng giám đốc vào tháng 7/2017.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò điều hành, bà tham gia vào quá trình tái cơ cấu Sacombank và xử lý các vấn đề tồn đọng sau sáp nhập.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm (Ảnh: STB).

Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cũng ghi nhận một cuộc chuyển giao kép ở cả vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Theo đó, bà Nguyễn Hoàng Yến trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật thay cho ông Kang Moon Kyung.

Đồng thời, chức danh Tổng giám đốc của ông Kang Moon Kyung được chuyển giao cho ông Huh Hong Suk, nguyên Giám đốc Tài chính, trong giai đoạn 2025–2026. Mirae Asset ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, doanh thu từ kinh doanh chứng khoán đạt 615 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2025 tăng 11,8%, đạt 174 tỷ đồng.

Cả ban bệ cũng rút lui

Ở diễn biến khác, nhiều trường hợp cả ban bệ lãnh đạo cùng rời khỏi doanh nghiệp gây chú ý mạnh. Cụ thể, toàn bộ 5 thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã chứng khoán: RDP), bao gồm cả Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam, đồng loạt nộp đơn từ nhiệm ngay trước thềm phiên họp cổ đông thường niên. Lý do đưa ra là công việc cá nhân, không thể tiếp tục đảm nhận vị trí.

Mới đây, Rạng Đông Holding cũng thông báo nhận được quyết định mở thủ tục phá sản ngày 25/6 của Tòa án nhân dân TPHCM.

Cụ thể, tòa án đã nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do Công ty Rạng Đông Films - công ty con do Rạng Đông Holding nắm quyền chi phối tới 97,75% vốn. Qua xem xét, toà án thấy đơn yêu cầu có đủ căn cứ chứng minh Rạng Đông Holding mất khả năng thanh toán theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Phá sản 2014.

Ông Hồ Đức Lam (Ảnh: Nhựa Rạng Đông).

Tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (mã chứng khoán: L40), toàn bộ HĐQT, gồm Chủ tịch Lê Đình Hiển và 2 thành viên khác, đồng loạt rút lui từ ngày 7/3. Đáng chú ý, ông Hiển đã giữ vị trí này suốt hơn 9 năm. Cùng thời điểm, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Sơn cũng từ chức với lý do không thể đảm nhận tốt nhiệm vụ.

Tương tự, 3 thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã chứng khoán: ORS) vừa nộp đơn từ chức trong cùng một ngày vì lý do cá nhân.

Cụ thể, TPS nhận đơn từ nhiệm của ông Lê Quốc Hùng, ông Tạ Quang Lương và bà Nguyễn Thị Lệ Tùng trong ngày 20/6, một tuần trước phiên họp cổ đông thường niên. 3 nhân sự này đều mới tham gia HĐQT từ giữa năm 2024.

TPS hiện có 7 thành viên HĐQT, nhưng đến nay đã 4 người từ nhiệm. Trước đó vào ngày 18/3, ông Đỗ Anh Tú cũng từ nhiệm, đồng nghĩa không còn giữ chức chủ tịch công ty.

Ngoài các thành viên HĐQT từ nhiệm, vào giữa tháng 4, công ty miễn nhiệm bà Bùi Thị Thanh Trà khỏi chức danh Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật với lý do thay đổi cơ cấu tổ chức. Ngay sau đó, công ty bổ nhiệm bà Đặng Sĩ Thùy Tâm thay thế.

Làn sóng kéo dài từ đầu năm 2024, dự báo chưa dừng lại

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, một chuyên gia về nhân sự cho biết thực tế việc lãnh đạo cấp cao từ chức chưa phải là xu hướng, mà phụ thuộc vào từng trường hợp khác nhau. Trong bối cảnh khó khăn, từ cuối năm 2023, loạt CEO các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục làn sóng từ nhiệm, có người chỉ ngồi "ghế nóng" vài tháng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) ngày 28/11/2024, ông Nguyễn Hải Long đã nộp từ nhiệm chức Tổng giám đốc với lý do cá nhân. Ông Long được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc vào ngày 15/4/2024, thay cho ông Đàm Mạnh Cường, tức chỉ mới đảm nhiệm khoảng 8 tháng, đồng thời hiện là thành viên duy nhất của ban tổng giám đốc (cho đến khi từ nhiệm).

Công ty Dược phẩm Trung ương CPC1 (mã chứng khoán: DP1) cuối năm 2024 cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Công Việt Hải. Ông Hải chỉ vừa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc từ ngày 1/4/2022.

Hồi tháng 6/2024, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) đã miễn nhiệm chức Tổng giám đốc của ông Nguyễn Thanh Sơn, chỉ sau 5 tháng nhậm chức.

Cũng trong thời gian này, CEO Hải Phát Invest (mã chứng khoán: HPX) là ông Đoàn Hòa Thuận cũng rời "ghế nóng" vì bất đồng quan điểm. Ông Thuận gia nhập Hải Phát từ năm 2017 và làm Tổng giám đốc từ năm 2018. Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán: OGC) cũng thông báo Tổng giám đốc Phạm Hùng Việt từ nhiệm từ ngày 15/12/2024. Người thay thế là ông Lê Vũ Hải.