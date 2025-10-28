Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 11 tại Hà Nội

Theo quy định, lịch chi trả lương hưu hằng tháng qua tài khoản sẽ bắt đầu từ ngày mùng 2. Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, việc chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ, chậm nhất vào ngày mùng 5 hằng tháng.

Cụ thể, với lịch hưởng lương hưu tháng 11 tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ chi trả cho người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân vào ngày 4/11. Bên cạnh đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả tiền mặt cho người hưởng sau ngày 4/11.

Hà Nội dự kiến số người được chi trả lương hưu, trợ cấp là hơn 602.020 trường hợp với tổng số tiền hơn 4.183 tỷ đồng. Trong đó, 598.990 người nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân và khoảng 3.000 người nhận chế độ trực tiếp tại điểm chi trả.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh cũng có thông báo thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11.

Theo đó, kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp là ngày 1/11, trùng với ngày nghỉ (thứ 7). Do đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ trực tiếp chuyển tiền lương hưu, trợ cấp vào tài khoản cá nhân của người hưởng trên địa bàn vào ngày 3/11.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bằng tiền mặt. Bưu điện chi trả bằng tiền mặt, bắt đầu từ ngày 4/11 đến hết ngày 6/11 tại các điểm chi trả. Nếu người hưởng có nhu cầu nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng qua tài khoản cá nhân, đề nghị liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan Bưu điện gần nhất để được hướng dẫn.