Sống năng động, đầu tư hiệu quả tại căn hộ cao tầng Flora Avenue

Vị thế mặt tiền đại lộ, tâm điểm tiện ích

Được ví như cửa ngõ dẫn lối vào phân khu Flora Avenue, các tòa căn hộ cao tầng Park Residence nằm tại giao lộ trục đường 32m và 36m. Vị trí này đồng thời mang đến lợi thế hiếm có khi Park Residence liền kề các công viên chủ đề quy mô lớn trong lòng đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City.

Trong khi đó, Road Residence giữ vị trí giao điểm ngay trung tâm phân khu, nơi trục 36m giao hòa cùng đại lộ Hoa - biểu tượng sống động, định hình phong cách toàn khu.

Căn hộ cao tầng sở hữu vị trí đắt giá trong phân khu Flora Avenue (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

Từ các tòa căn hộ cao tầng tại Flora Avenue, cư dân có thể di chuyển nhanh tới đường Điện Biên Phủ 68m, Quốc lộ 1A, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Vành đai 5 vùng Thủ đô, nút giao Phú Thứ và nút giao Liêm Tuyền - một trong những trạm dừng của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam tương lai.

Mạng lưới giao thông đồng bộ cũng mở hướng kết nối thuận tiện đến khu đô thị Đại học Nam Cao, các khu công nghiệp, bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, mang lại lợi thế rõ rệt về an cư và khai thác lưu trú dài hạn. Đây hứa hẹn là điểm đến cho giới trí thức, doanh nhân, chuyên gia, kỹ sư và các gia đình trẻ mong muốn vừa ổn định cuộc sống, vừa dễ dàng tiếp cận cơ hội nghề nghiệp.

Sức sống sôi động của các tòa căn hộ cao tầng tại Flora Avenue không chỉ đến từ vị trí đắc địa, mà còn từ nhịp sống cận kề chuỗi tiện ích đẳng cấp. Nổi bật trong đó là đại lộ Hoa rộng tới 10ha - “trái tim cảnh quan” toàn khu, cùng bộ ba khu vườn đa phong cách, mang đến không gian sinh hoạt và thư giãn phong phú.

Park Residence và Road Residence được bao quanh bởi hệ tiện ích đa dạng (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

Cách vài bước chân, cư dân có thể hòa mình vào chuỗi công viên chủ đề quy mô bậc nhất khu vực: Công viên Sinh thái với tổ hợp Kid Universal, Công viên Thể thao tiêu chuẩn quốc tế rộng 22ha hay Công viên nước Sun World Hà Nam đã vận hành ổn định. Gần kề Flora Avenue còn có Công viên Văn hóa cùng trục Lễ hội và Quảng trường Thời đại, tâm điểm của các hoạt động văn hóa, giải trí và sự kiện quy mô lớn.

Tất cả được quy hoạch bài bản và kết nối linh hoạt trong một không gian sống, nơi các tiện ích an cư, làm việc, giải trí và nghỉ ngơi đan xen liền mạch, thể hiện đúng tinh thần “live - work - play” của các đô thị hiện đại.

Thiết kế đa năng - Tối ưu trải nghiệm, linh hoạt khai thác

Bộ đôi Road Residence và Park Residence được ví như mảnh ghép hoàn thiện diện mạo phồn hoa của Flora Avenue. Các tòa tháp được thiết kế theo phong cách kiến trúc đương đại, giao thoa giữa bản sắc Việt Nam và tinh thần quốc tế. Dòng căn hộ tại đây được đánh giá là bước đột phá trong hệ sinh thái cao tầng của Sun Urban City, khi áp dụng tư duy thiết kế mở rộng không gian theo chiều đứng, giải pháp mang đến trải nghiệm sống khác biệt.

Không gian sống sinh thái giữa phân khu Flora Avenue (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

“Chiều cao căn hộ được nâng lên gần 5m, khơi nguồn cảm hứng sống sáng tạo và linh hoạt cho chủ nhân. Thiết kế thông minh “2 căn hộ trong 1” giúp nhân đôi diện tích sinh hoạt lẫn giá trị sử dụng. Cụ thể, căn 29m² có diện tích hữu dụng tới 44m²; căn 45m² đạt tới 68m² và căn 55m² mở rộng lên tới 90m² - giúp tối ưu không gian mà vẫn đảm bảo sự thoáng đãng, hiện đại”, Kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Ngoài ra, thiết kế còn gây ấn tượng với phần mái cao tới 8,2m, bố trí thành không gian tiện ích chung. Giải pháp này không chỉ tăng giá trị thẩm mỹ cho tòa nhà mà còn mang đến những “khoảng thở xanh” giữa nhịp sống đô thị năng động.

Thiết kế không gian tầng mái mang đến trải nghiệm khác biệt (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

Theo đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), các căn hộ cao tầng tại Flora Avenue được kiến tạo dành cho thế hệ cư dân năng động, đề cao phong cách sống hiện đại, tiện nghi.

“Đặc biệt, với các gia đình trẻ và người trẻ thành đạt, Park Residence và Road Residence là một khoản đầu tư tích lũy lâu dài. Các căn hộ cao tầng có thể khai thác cho thuê, tạo dòng tiền ổn định. Bên cạnh đó, khối đế shophouse với chiều cao lên tới 7m mở ra không gian linh hoạt cho các hoạt động kinh doanh như nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng lưu niệm hay mô hình lưu trú homestay”, đại diện Sun Property, nhận định.

Lợi thế mặt tiền đại lộ, liền kề chuỗi tiện ích sầm uất, các tòa tháp cao tầng tại Flora Avenue trở thành tổ hợp giao thương sôi động, thu hút đồng thời cư dân địa phương, giới chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, khu đại học và du khách đến vui chơi - nghỉ dưỡng tại Sun Urban City khi đại đô thị ngày một hoàn thiện.

Nhịp sống sôi động kiến tạo giá trị thương mại vượt trội (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

Với triết lý “Làm đẹp những vùng đất”, Sun Group tiếp tục khẳng định tầm nhìn kiến tạo khi không chỉ xây nên những công trình, mà còn định hình nên phong cách sống. Road Residence và Park Residence tại Flora Avenue sẽ là biểu tượng mới cho không gian đô thị văn minh, năng động và rực rỡ phía Nam Thủ đô.