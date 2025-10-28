Doanh nghiệp lập sàn tài sản số 10.000 tỷ đồng giảm 93% lợi nhuận quý III

Công ty cổ phần Đầu tư HVA (HVA Group, mã chứng khoán: HVA) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III.

Lợi nhuận quý III giảm 93%

Ghi nhận, doanh thu thuần công ty đạt gần 20 tỷ, cao gấp gần 17 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp của HVA Group đạt hơn 1 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 2,8 tỷ đồng, tăng mạnh 180% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả, HVA Group lãi trước thuế còn vỏn vẹn 100 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 1,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 93% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 61 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 4 tỷ đồng, lần lượt cao gấp 36 lần và gần 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/9, HVA Group có vốn chủ sở hữu 151 tỷ đồng và tổng tài sản ở mức gần 190 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính HVA Group (Ảnh: HVA Group).

Thời gian qua, HVA Group được chú ý với kế hoạch góp vốn thành lập công ty làm sàn giao dịch tài sản số, quy mô 10.000 tỷ đồng. Tham gia nêu ý kiến tại chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân (ViPEL) đã tổ chức phiên họp chuyên đề Ủy ban I về công nghệ tài chính và tài sản số diễn ra ngày 30/9 tại TPHCM, ông Lê Hoà Nhã - Tổng giám đốc HVA Group - khẳng định công nghệ sử dụng cho dự án lần này hoàn toàn của Việt Nam.

Kỳ họp cổ đông bất thường hồi tháng 9 công ty được biết đã thông qua kế hoạch triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX tại Đà Nẵng với quy mô vốn hợp tác 10.000 tỷ đồng. Động thái này diễn ra ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hoá từ ngày 9/9.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản số DNEX vừa được thành lập ngày 9/9, có trụ sở chính tại Tòa nhà MISA, TP Đà Nẵng. Tổng giám đốc là ông Nguyễn Chí Công, sinh năm 1984. Ông Nguyễn Chí Công là thành viên Hội đồng quản trị của HVA Group.

Sàn DNEX dự kiến đặt trụ sở tại Đà Nẵng, gắn với định hướng phát triển thành phố này thành trung tâm tài chính quốc tế. Trong vai trò đơn vị chủ trì, HVA Group sẽ phụ trách lập kế hoạch, điều phối triển khai và kết nối đối tác. Các đối tác chiến lược được công bố gồm Onus Finance UAB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC), Pacific Bridge Capital, Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN và Vemanti Group.

Đang thua lỗ chứng khoán

Theo giới thiệu trên website công ty, HVA Group hoạt động trong các lĩnh vực chính gồm Dịch vụ Ngân hàng và Đầu tư; Đầu tư vào lĩnh vực Đổi mới Sáng tạo; Dịch vụ tư vấn và ủy thác M&A; Dịch vụ hỗ trợ tài chính; Bán buôn kim loại quý, vàng nguyên liệu….

HIện danh mục đầu tư chi tiết do công ty công bố trên website là các Hợp đồng BCC trên các loại tài sản gồm vàng, tiền mặt và đặc biệt là tài sản số. Tại thời điểm cuối quý III, các Hợp đồng BCC được ghi nhận trên khoản mục phải thu ngắn hạn khác, giá trị đạt 159 tỷ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính, HVA Group cũng đang đầu tư hơn 10 tỷ đồng vào chứng khoán. Một số cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục phải kể tới: TLG (chiếm tỷ trọng 29% toàn danh mục), CLX (chiếm tỷ trọng 33% toàn danh mục….

Tính đến cuối quý III, khoản mục chứng khoán kinh doanh của HVA Group đang tạm lỗ gần 5%.