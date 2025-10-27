Người mua vàng lỗ 7,4 triệu đồng/lượng sau một tuần

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 20/10 đến ngày 25/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 147,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong tuần, mức đỉnh ghi nhận vào phiên 21/10 là 153,6-154,6 triệu đồng/lượng. So với đỉnh này, giá hiện tại giảm 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 5,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Có thời điểm trong tuần, giá rơi xuống 146,5-148,5 triệu đồng/lượng. Tuần qua, có thời điểm giá vàng miếng rơi xuống mức 146,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại phiên ngày 21/10, nếu khách mua được vàng miếng ở mức đỉnh 154,6 triệu đồng/lượng thì hiện tại các nhà vàng chỉ thu mua với giá 147,2 triệu đồng/lượng, tức đã lỗ 7,4 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Hải Long).

Giá vàng thế giới kết tuần quanh 4.111 USD/ounce, giảm 3,2%. Dù vẫn giữ vùng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce, tâm lý thị trường đang thay đổi. Trước đó, kim loại quý này đã có lúc lập kỷ lục 4.381,21 USD/ounce; sau khi lập kỷ lục, giá chịu áp lực chốt lời và dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung làm suy yếu nhu cầu trú ẩn.

Tuần này, kim loại quý chính thức chấm dứt chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp. Dù vậy, tính từ đầu năm, vàng đã tăng 55%, sau khi tăng 27% trong năm ngoái, nhờ căng thẳng địa chính trị và thương mại, lực mua lớn từ các ngân hàng Trung ương và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất.

Kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần này cho thấy những diễn biến trái chiều về dự báo giá vàng.

Trong số 17 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 18% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, 35% dự đoán giá sẽ giảm và có tới 47% cho rằng giá đi ngang. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, các chuyên gia nhận định giá vàng đi ngang cho thấy sự khó đoán của kim loại quý.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 274 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người vẫn lạc quan với xu hướng tăng trở lại của giá vàng, khi có tới 53% ý kiến cho rằng giá vàng tăng, 23% dự báo giá vàng giảm và 25% còn lại nêu quan điểm giá vàng đi ngang.

Ông Adrian Day, Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng "khả năng sẽ còn giảm mạnh hơn nữa" trước khi có thể thiết lập một cột mốc mới.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của quỹ Asset Strategies International, cho rằng xu hướng sắp tới của giá vàng là tăng.

Ông cho rằng, đợt điều chỉnh vừa qua là điều cần thiết sau thời gian dài tăng mạnh, nhưng đã bị phản ứng thái quá do tâm lý lo sợ của nhà đầu tư yếu tay. Với chỉ số CPI thấp hơn kỳ vọng và khả năng Fed hạ lãi suất vào tuần này, vàng có thể lấy lại đà tăng giá.

Neil Welsh, trưởng bộ phận Kim loại tại đơn vị chuyên về giao dịch Britannia Global Markets, cho rằng nên giữ thái độ trung lập trong tuần này. “Độ biến động gần đây của vàng giống một đợt điều chỉnh mang tính xây dựng hơn là đảo chiều”, ông nói. “Cảm giác không phải là đạt đỉnh, mà là thị trường đang tạm nghỉ để củng cố trước khi tiến lên tiếp”.

Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản SIA Wealth Management, cho rằng thị trường vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy, với biên độ dao động có thể duy trì trong khoảng 4.000-4.300 USD/ounce trong một thời gian. “Điều này hoàn toàn dễ hiểu, vì vàng đã tăng quá mạnh trong thời gian ngắn” ông nói.

“Nhà đầu tư đang chờ đợi chất xúc tác mới. Giờ đây, có rất ít yếu tố có thể tác động mạnh đến giá, bởi hầu hết tin tức đã được phản ánh vào thị trường”, ông nói thêm.

Tuần này, số liệu kinh tế Mỹ sẽ ít được công bố do chính phủ vẫn đang đóng cửa, khiến tâm điểm chú ý dồn về các ngân hàng Trung ương. Giá vàng có thể biến động mạnh theo các quyết định chính sách tiền tệ toàn cầu, trong đó quyết định lãi suất của Fed là trọng tâm lớn nhất.

Vào thứ 3, thị trường sẽ đón nhận chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 10. Đến thứ 4, tâm điểm chuyển sang quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và số liệu bán nhà đang chờ xử lý của Mỹ. Tối cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng sẽ cập nhật chính sách tiền tệ. Ngày thứ 5, loạt sự kiện kết thúc với quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).