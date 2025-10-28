Giá vàng lao dốc, chuyên gia khuyến cáo “không bắt dao rơi”

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên cao cấp Trường Kinh doanh UEH (Đại học Kinh tế TPHCM) - cho rằng việc giá vàng giảm mạnh đã được dự báo trước đó. Theo nguyên tắc thị trường, khi giá vàng tăng liên tục và tăng cao, thì chắc chắn lúc giảm sẽ giảm rất mạnh.

“Hiện, giá vàng rất khó dự đoán, bản thân tôi cũng không đưa ra được nhận định sẽ giảm sâu đến mức nào, và có phục hồi sớm không. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, sau mỗi đà giảm mạnh như hôm nay, thì thị trường sẽ có những nhịp điều chỉnh”, ông Huân nói.

Chuyên gia cũng khuyến cáo người dân trong bối cảnh giá vàng giảm mạnh như vậy, chưa nên vội vàng hành động, không nên “bắt dao rơi” mà nên theo dõi thêm.

Dù vậy, ông cho rằng với những người có nhu cầu tích luỹ vàng, thì mua vào những lúc giá giảm mạnh vẫn hợp lý. “Trong thị trường biến động, không nên mua đuổi khi giá đang ở trên đỉnh, mà chỉ nên mua khi giá giảm”, ông Huân nhấn mạnh. Ông cũng dự báo về lâu về dài, vàng vẫn là nơi trú ẩn khi thế giới đối mặt với rất nhiều biến động hiện nay.

Cùng quan điểm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cũng khuyến nghị người dân không nên vội vàng mua bán, mà phải đợi cho đến khi thị trường ổn định hơn.

Giá vàng trong nước giảm sâu, chuyên gia cảnh báo thận trọng (Ảnh: DT).

Tính đến 14h40 ngày 28/10, giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh. Hiện, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên 27/10, giá giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng lao dốc, đang giao dịch tại 141,9-144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng liên tục biến động. Cập nhật đến 14h40 phiên chiều, giá vàng quốc tế ở mức 3.908,3 USD/ounce, giảm 2,42% trong 24 giờ qua, tương ứng mức giảm 97,08 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới quy đổi sang VND có giá là 124,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trong nước 21,4 triệu đồng/lượng.