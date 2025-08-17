CEO Thaco từ chức sau hơn 20 năm gắn bó, ông Trần Bá Dương tiếp quản

Ông Phạm Văn Tài - Tổng giám đốc Thaco và ông Nguyễn Một - Giám đốc cao cấp phụ trách Văn hóa - Truyền thông của doanh nghiệp này tự nguyện xin nghỉ công tác trong đợt tái cấu trúc và chuyển đổi số trên toàn Thaco. Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Bá Dương sẽ kiêm nhiệm cương vị CEO doanh nghiệp.

Thông tin được công bố trên website của doanh nghiệp. Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, phía Thaco cho biết hai ông Phạm Văn Tài, Nguyễn Một từ chức và về hưu.

Ngày 16/8, tại cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động và công tác quản trị 5 tháng cuối năm, doanh nghiệp công bố bổ nhiệm 3 phó tổng giám đốc. 2 nhân sự này gồm các ông: Nguyễn Quang Bảo - Tổng giám đốc Thaco Auto, Trần Bảo Sơn - Tổng giám đốc Thaco Agri và Nguyễn Hoàng Tuệ - Tổng giám đốc Thadico.

Ông Lưu Văn Đạt tiếp tục được tái bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc Thaco phụ trách pháp lý. Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Thaco.

Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương trao hoa tri ân Tổng giám đốc Phạm Văn Tài và Giám đốc cao cấp phụ trách Văn hóa - Truyền thông Nguyễn Một (Ảnh: Thaco).

Thaco được thành lập từ năm 1997 tại Đồng Nai, do ông Trần Bá Dương sáng lập đồng thời làm Chủ tịch HĐQT. Từ một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp phụ tùng sửa chữa ô tô, công ty đã phát triển đa ngành gồm 6 tập đoàn thành viên: Thaco Auto (ô tô), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thaco Agri (nông nghiệp), Thadico (đầu tư, xây dựng), Thisco (thương mại và dịch vụ), Thilogi (logistics).

Trong thông điệp đầu năm, Chủ tịch là ông Trần Bá Dương tuyên bố năm nay sẽ tuyển dụng 26.149 nhân sự, nâng tổng số nhân sự lên 77.161 người.