Bắt 6 thanh niên liên quan vụ mua dâm thiếu nữ 15 tuổi ở Lâm Đồng

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ 6 đối tượng có hành vi môi giới, mua dâm, chứa mại dâm và giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, tối 26/10, lực lượng công an kiểm tra tại quán Karaoke Lâm ở địa bàn xã Tân Hà Lâm Hà (Lâm Đồng), phát hiện M. (15 tuổi) chưa khai báo tạm trú, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến công việc tại quán.

Quán karaoke liên quan vụ án (Ảnh: Lê Tiến).

Làm việc với công an, M. trình báo việc mình từng liên hệ với Nguyễn Lâm Oánh (SN 2001) qua điện thoại để xin việc làm. Sau đó, Oánh yêu cầu M. đến quán Karaoke Lâm rồi dụ dỗ em bán dâm. Khi M. đến quán, Oánh thực hiện hành vi dâm ô đối với M..

Mở rộng điều tra, công an phát hiện Nguyễn Lâm Oánh có hành vi môi giới, giới thiệu cho nhiều người mua dâm M. với giá 500.000 đồng/lượt. Khi khách đồng ý, Oánh thu tiền và chi lại cho M. 50%.

Liên quan vụ án, cơ quan công an xác định 5 người thông qua Nguyễn Lâm Oánh để mua dâm M..

Cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện thủ tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Oánh cùng 5 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.