Honda Việt Nam ra mắt Future 125 FI 2026 mới: Thiết kế lịch lãm, động cơ tiết kiệm

Ra mắt lần đầu vào năm 1999, Honda Future đã trở thành biểu tượng của sự lịch lãm, mạnh mẽ và bền bỉ. Dù thị trường xe máy liên tục đổi mới với sự xuất hiện của nhiều dòng xe tay ga hiện đại, Future vẫn giữ vững vị thế là lựa chọn hàng đầu của người Việt yêu thích sự tinh tế và cao cấp ở dòng xe số.

Future 125 FI 2026 nối tiếp lịch sử lâu đời trong dòng xe số cao cấp của Honda (Ảnh: HVN).

Future 125 FI 2026 mang đến diện mạo mới sang trọng, hiện đại cùng những tinh chỉnh tinh tế về màu sắc và thiết kế, hứa hẹn tiếp tục chinh phục người dùng bằng sự hoàn thiện vượt trội.

Thiết kế sang trọng, trẻ trung, lịch lãm

Future 125 FI 2026 tiếp tục ghi dấu ấn với phong cách sang trọng và hiện đại, khẳng định vị thế của mẫu xe số cao cấp hàng đầu trong phân khúc. Logo 3D “Future”, mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ bảng điều khiển ô tô, hệ thống đèn LED và các chi tiết mạ crôm tinh tế góp phần tạo nên diện mạo cho mẫu xe.

Thiết kế trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng lịch lãm của Future 125 FI 2026 (Ảnh: HVN).

Future 125 FI 2026 được giới thiệu ba màu xe mới cùng phối màu chi tiết ốp khe gió, cánh gió trên 2 phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại và thu hút hơn.

Ở phiên bản đặc biệt màu bạc đen xám mới theo tông sáng phối cùng ốp khe gió màu xám đậm tăng thêm vẻ cuốn hút và thời thượng, giúp tổng thể xe trở nên nổi bật vẻ cao cấp, hiện đại, giúp chủ sở hữu tự tin thể hiện phong cách của mình trên mọi hành trình.

Phiên bản cao cấp với phối màu mới đỏ đen trắng và xám đen xanh mang sự biến hóa các chi tiết màu sắc thú vị giúp định hình phong cách rõ nét hơn cho đa dạng đối tượng khách hàng, hướng đến hình ảnh trẻ trung, nổi bật vẻ cao cấp, hiện đại.

Tiện ích hiện đại, trải nghiệm vượt trội

Future 125 FI 2026 tiếp tục được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng khi vận hành, tăng khả năng nhận diện và đảm bảo an toàn. Ổ khóa đa năng 4 trong 1 tích hợp khóa điện, khóa cổ, khóa yên và khóa từ giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng.

Hộc đựng đồ dưới yên có dung tích lớn, đủ sức chứa một mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển hàng ngày (Ảnh: HVN).

Sở hữu khối động cơ 125cc, Future 125 FI 2026 tiếp tục mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ chỉ 1,47 lít/100km.

Future 125 FI 2026 sẽ có mặt tại hệ thống Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ 9/11, với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Bảng giá bán lẻ đề xuất như sau: