Điều tra chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với thép HRC Trung Quốc

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định khởi xướng điều tra hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép cán nóng (HRC - thép tấm dạng cuộn được sản xuất bằng phương pháp cán nóng) nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo đó, các mặt hàng được điều tra là thép cán nóng có khổ rộng trên 1.880mm và dưới 2.300mm xuất xứ từ Trung Quốc. Quá trình điều tra, Bộ Công Thương sẽ thu thập thông tin, thẩm tra và đánh giá tác động nếu có hành vi lẩn tránh.

Trước đó, hồi tháng 9, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng khổ rộng từ 1.880mm đến dưới 2.300mm, có xuất xứ Trung Quốc.

Từ tháng 7, sau quá trình điều tra, Bộ Công Thương quyết định chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo quyết định, mức thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nóng Trung Quốc dao động từ 23,1% đến 27,83%, được áp dụng từ ngày 6/7 và kéo dài 5 năm, trừ khi được gia hạn, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quy định.

Thép cán nóng từ Trung Quốc vào Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá từ ngày 6/7 (Ảnh: SteelRadar).

Các sản phẩm bị áp thuế là thép hoặc thép hợp kim (có hoặc không có hợp kim), được cán phẳng, cán nóng, có độ dày 1,2mm đến 25,4mm, chiều rộng không quá 1.880mm, chưa được xử lý bề mặt và có hàm lượng carbon không vượt quá 0,3%. Một số mặt hàng như thép không gỉ hoặc thép cán nóng dạng tấm thuộc danh mục loại trừ.

Trước đó, hồi tháng 3/2024, Tập đoàn Hòa Phát và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa đã gửi hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép HRC nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ lên Cục Phòng vệ thương mại. Đến tháng 7/2024, Bộ Công Thương quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép HRC nhập khẩu từ 2 quốc gia này.

Theo số liệu của cơ quan hải quan, lượng nhập khẩu thép cán nóng từ Trung Quốc năm 2024 đạt 12,6 triệu tấn, tăng hơn 33% so với năm 2023. Đặc biệt, sau khi Bộ Công Thương ra quyết định khởi xướng điều tra vụ việc từ tháng 7/2024, lượng nhập khẩu thép cán nóng từ thị trường này vẫn tiếp tục gia tăng một cách đáng kể.