Đào tạo cán bộ nòng cốt về phòng chống tác hại thuốc lá

Ngày 28/10 tại Đà Nẵng, Viện Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu (IGTC) thuộc Đại học Y tế Công cộng Johns Hopkins (Mỹ) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) khai mạc khóa tập huấn nâng cao năng lực quản lý và thực hiện các chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá. Khóa học diễn ra từ ngày 28/10 đến 1/11 tại Đà Nẵng.

Khóa học có sự tham dự của ThS.BS Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế); TS Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam; ông Kevin Welding, Phó Giám đốc Viện Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu; bà Betsy Fuller (Quỹ Bloomberg Philanthropies) cùng các chuyên gia đến từ WHO, Vital Strategies, SEATCA, CTFK và Đại học Johns Hopkins cùng 80 học viên là cán bộ nòng cốt trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc các bộ, ngành và Sở Y tế trên toàn quốc.

Bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát biểu khai mạc khóa học (Ảnh: L.H).

Phát biểu khai mạc, ThS.BS. Phan Thị Hải cho biết, đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức tại Việt Nam, góp phần đào tạo nên đội ngũ cán bộ chủ chốt hiện đang đảm nhận vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bà Hải cho biết, đến nay, thuốc lá vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong sớm, với hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu, trong đó có 1,3 triệu người bị ảnh hưởng do hút thuốc thụ động, theo WHO.

Tại Việt Nam, khoảng 103.000 người tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Ngoài thiệt hại về sức khỏe và tính mạng, thuốc lá còn gây gánh nặng lớn về kinh tế, năng suất lao động và môi trường.

Việt Nam là thành viên Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá (FCTC) từ năm 2004 và ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012. Ngày 30/11/2024, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 173/2024/QH13, quy định cấm hoàn toàn sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 – thể hiện quyết tâm mạnh mẽ bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đến nay, tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới từ 15 tuổi trở lên giảm; tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế đều giảm rõ rệt; nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá được nâng cao đáng kể.

Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là tình trạng phơi nhiễm khói thuốc tại nhà hàng, quán bar, vũ trường, quán cà phê... vẫn ở mức cao.

Chương trình tập huấn năm 2025 tập trung vào các chủ đề như: tổng quan về Công ước khung FCTC và thực thi chính sách kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam; kinh tế học trong kiểm soát thuốc lá và phản bác luận điệu của ngành công nghiệp thuốc lá; chiến lược truyền thông, vận động chính sách, xây dựng môi trường không khói thuốc; quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và nicotine thay thế.

Kết thúc khóa học, học viên được kỳ vọng nâng cao năng lực hoạch định, điều phối và vận động chính sách, tăng cường hợp tác liên ngành và áp dụng hiệu quả các nguyên tắc của gói biện pháp MPOWER, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh, không khói thuốc.