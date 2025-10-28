Giá vàng sụt giảm, chuyên gia cảnh báo

Tính đến 10h40 sáng 28/10, giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh theo vàng thế giới. Giá vàng miếng SJC trong nước được niêm yết tại mức 145,1-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên 27/10, giá giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua, bán ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng lao dốc, được giao dịch tại 143,4-145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị người dân không nên vội vàng mua bán, mà phải đợi cho đến khi thị trường ổn định hơn.

Chuyên gia trong nước và quốc tế cùng khuyến cáo nhà đầu tư không nên vội vàng mua bán (Ảnh: DT).

Trên thế giới, giá vàng liên tục biến động. Cập nhật đến 10h40, giá vàng quốc tế đang vào mức 3.991,44 USD/ounce, giảm 2,97% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 122,04 USD/ounce.

Đà giảm này nối tiếp chuỗi điều chỉnh mạnh mẽ trong tuần từ 20/10 đến 24/10, khi kim loại quý trải qua cú sụt sâu hiếm có trong vòng một thập kỷ. Từ mức đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce (gần 140 triệu đồng/lượng) thiết lập ngày 21/10, giá vàng đã rơi xuống 4.100 USD/ounce vào cuối tuần trước khi thủng mốc 4.000 USD/ounce như hiện tại.

Nguyên nhân chính khiến vàng thế giới lao dốc là làn sóng chốt lời ồ ạt sau giai đoạn tăng giá kéo dài. Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng hơn 60%, nối tiếp mức tăng 27% của năm 2024, khiến nhiều nhà đầu tư bán ra khi giá được xem đã quá cao.

Cùng với đó, đồng USD phục hồi và lợi suất trái phiếu Mỹ nhích lên đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn là tài sản không sinh lãi. Tâm lý ưa rủi ro cũng tăng lên sau các tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung, khiến dòng tiền chuyển dịch sang chứng khoán và hàng hóa công nghiệp.

Theo trang Kitco, các chuyên gia phân tích, đà tăng mạnh của chứng khoán toàn cầu và tâm lý hưng phấn về thương mại khiến nhu cầu trú ẩn giảm rõ rệt, kéo vàng lao dốc. Vàng được cho là có thêm một nhịp giảm nữa trước khi ổn định.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại nếu thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 4.000 USD/ounce, vàng sẽ giảm sâu hơn.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại nếu thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 4.000 USD/ounce, vàng sẽ giảm sâu hơn (Ảnh: EconomicTradings).

Tuy nhiên, các chuyên gia cùng cho rằng đà giảm của vàng có thể sớm chững lại. Ông Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc, nhận định, rủi ro kinh tế và địa chính trị vẫn cao. Trong bối cảnh đó, vàng vẫn giữ vai trò tài sản trú ẩn quan trọng.

Theo nhóm chiến lược gia của ngân hàng, trong đó có Charlie Massy-Collier, về dài hạn nhu cầu mua vàng của các Ngân hàng Trung ương để giảm phụ thuộc vào đồng USD có thể quay trở lại, củng cố giá vàng hồi phục.

Tương tự, chuyên gia Ole Hansen đến từ Saxo Bank cho rằng cú rơi mạnh xuống quanh 4.000 USD/ounce là “một nhịp điều chỉnh cần thiết” giúp loại bỏ sự hưng phấn thái quá và mở ra chu kỳ tích lũy mới. Hansen đánh giá sau cú điều chỉnh, vàng không còn trong tình trạng “quá mua” trong khi nhu cầu sở hữu vẫn rất lớn.

Trong bối cảnh hiện tại, chuyên gia quốc tế cũng khuyến cáo không nên thay đổi vị thế vội vàng, cả chiều mua vào và bán ra mà nên chờ đợi thị trường ổn định hơn.