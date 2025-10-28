Làn sóng sa thải chưa dừng lại: Amazon sắp cắt giảm kỷ lục 30.000 người?

Ngày 27/10, Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết Amazon (Mỹ) đã lên kế hoạch cắt giảm 30.000 lao động, bắt đầu từ ngày 28/10. Công ty này đang tìm cách giảm chi phí và siết lại hoạt động tuyển dụng quá mức trong thời kỳ nhu cầu đạt đỉnh hồi đại dịch.

Nếu điều này được thực thi thì đây sẽ là đợt cắt giảm lớn nhất lịch sử của Amazon. Trước đó, hãng công nghệ trên cũng đã dần giảm bớt nhân sự trong các bộ phận, gồm thiết bị, truyền thông và podcast. Chiều ngược lại, Amazon đang tăng sử dụng AI, đặc biệt với nhóm công việc lặp đi lặp lại.

"Động thái này cho thấy lợi ích từ việc dùng AI để tăng năng suất khối văn phòng đã đủ lớn, giúp họ giảm nhân sự đáng kể. Amazon cũng chịu áp lực ngắn hạn về việc phải bù đắp chi phí đầu tư dài hạn vào hạ tầng AI", Sky Canaves, nhà phân tích tại eMarketer, nhận định.

Amazon sắp cắt giảm tiếp 30.000 nhân sự? (Ảnh Reuters).

Thực tế, làn sóng sa thải nói chung và lĩnh vực công nghệ nói riêng bắt đầu từ năm 2023 và hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dù tốc độ có giảm dần. Bên cạnh áp lực cắt giảm chi phí, quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc thì đổi mới công nghệ - đặc biệt là AI - cũng là nguyên nhân.

Tháng 5, một “ông lớn” toàn cầu khác là Microsoft sa thải 3.000 lao động với lý do tái cấu trúc, luỹ kế nửa đầu năm công ty này đã sa thải tổng cộng 12.000 lao động. Tập đoàn còn dự định cắt giảm thêm 9.000 người (tương đương 4% lực lượng lao động toàn cầu của họ).

Cũng vào tháng 5, Công ty an ninh mạng CrowdStrike công bố kế hoạch sa thải 5% lực lượng lao động để theo kịp sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong nước, khảo sát mới nhất của một website về việc làm thực hiện trên 2.000 người lao động và 1.000 doanh nghiệp thể hiện làn sóng cắt giảm nhân sự tại Việt Nam khá mạnh ở ngành sản xuất, bán lẻ, tài chính và công nghệ.

Cụ thể, nửa đầu năm, hơn 2.500 nhân sự ngân hàng bị tinh giản, nhiều khu công nghiệp cũng báo cáo cắt giảm quy mô lớn trong các ngành dệt may, da giày, điện tử...