FLC triệu tập họp cổ đông bất thường vào tháng 11

Kiện toàn loạt nhân sự cấp cao

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC mới đây ra thông báo họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 vào ngày 11/11 tới tại Hà Nội. Dự kiến, ban lãnh đạo tập đoàn này sẽ trình tờ trình miễn nhiệm 3 thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung hai thành viên mới cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách 3 thành viên HĐQT sẽ trình miễn nhiệm lần này gồm ông Lê Bá Nguyên, ông Nguyễn Chí Công và ông Đỗ Mạnh Hùng. Thời điểm có hiệu lực sẽ kể từ ngày được đại hội chấp thuận việc miễn nhiệm.

Trước đó, 2 thành viên HĐQT là ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công vừa cùng từ chức ngày 20/10 sau chưa đầy một năm từ khi được bổ nhiệm. Trong đơn từ nhiệm, ông Hùng và ông Công đều cho biết vì lý do cá nhân nên không sắp xếp được thời gian đảm nhiệm công việc của thành viên HĐQT.

HĐQT Tập đoàn FLC hiện có 5 thành viên, song đến nay đã có 3 người nộp đơn từ chức. Trước đó, vào đầu tháng 12/2024, ông Lê Bá Nguyên - Chủ tịch HĐQT, đồng thời là anh vợ của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết - cũng xin rút khỏi HĐQT với lý do không thể sắp xếp thời gian tham gia các cuộc họp.

Ngoài ra, đại hội còn tiến hành miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Xuân Hòa.

Trụ sở Tập đoàn FLC tại Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

FLC đang kinh doanh ra sao?

Ngoài việc kiện toàn nhân sự, FLC cũng dự kiến báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh năm 2026; xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính; tính tới việc sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

FLC vừa trải qua nhiều đợt biến động nhân sự cấp cao. Cổ phiếu bị hủy niêm yết trên HoSE và chuyển sang thị trường UPCoM, nhưng lại rơi vào diện hạn chế giao dịch do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán nhiều năm liên tiếp. Hồi tháng 6 năm nay, FLC đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải trình về thực trạng này.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường Bamboo Airways ngày 25/9, Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành hãng hàng không này.

Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới.

Do đó, ông đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways. Chủ tịch Bamboo Airways đã báo cáo đại hội đồng cổ đông kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư cho Tập đoàn FLC.