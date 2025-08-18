Rạng Đông: Biểu tượng ngành nhựa 65 năm sa cơ, bị mở thủ tục phá sản

Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã chứng khoán: RDP) vừa thông báo nhận được quyết định mở thủ tục phá sản ngày 25/6/2025 của Tòa án nhân dân TPHCM.

Cụ thể, tòa án đã nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do Công ty Rạng Đông Films - công ty con do Rạng Đông Holding nắm quyền chi phối tới 97,75% vốn. Qua xem xét, toà án thấy đơn yêu cầu có đủ căn cứ chứng minh Rạng Đông Holding mất khả năng thanh toán theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Phá sản 2014.

Toà án yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng tải thông tin về quyết định trên, các chủ nợ của Rạng Đông Holding phải gửi giấy đòi nợ kèm tài liệu, chứng cứ liên quan cho quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản do Tòa án chỉ định. Giấy đòi nợ cần nêu rõ tổng số nợ đến hạn và chưa đến hạn, nợ có bảo đảm và không bảo đảm, tiền lãi, tiền bồi thường nếu có và phải có chữ ký của chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp.

Từ là biểu tượng của ngành nhựa với thâm niên 65 năm

Rạng Đông Holding có tên ban đầu là Nhựa Rạng Đông (Rạng Đông), từng là biểu tượng của ngành nhựa, được thành lập đầu năm 1960.

Công ty có tiền thân là Liên hiệp các xí nghiệp Cao su Viễn Đông, được cổ phần hoá vào năm 2005 với tên gọi Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TPHCM (HoSE) năm 2009.

Công ty Rạng Đông (Ảnh: RDP).

Sau khi cổ phần hóa, công ty mở rộng loạt nhà máy tại TPHCM, Khánh Hòa, Hà Nội, Nghệ An, Long An, chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa như tôn ván nhựa, bao bì mềm, nhựa y tế, màng nhựa...

Thời bấy giờ, Rạng Đông là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất nhựa, đặc biệt là PVC và tấm lợp tại Việt Nam. Nhiều năm liền, công ty này chiếm khoảng 65% thị phần cho sản phẩm tấm lợp PVC, 55% thị phần cho sản phẩm màng mỏng PVC, 35% thị phần PE.

Điểm đáng chú ý khác, một trong những người điều hành đưa Rạng Đông nổi danh là Chủ tịch Hồ Đức Lam - em trai cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

Ông Lam được biết đã làm việc tại Nhựa Rạng Đông từ những năm đầu tiên của 2000, trước khi doanh nghiệp cổ phần hóa. Ông từng sở hữu gần 65% cổ phần của doanh nghiệp này thời điểm sau khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái vốn toàn bộ 43,36% vốn cuối tháng 8/2015, thu về gần 100 tỷ đồng.

Ông Hồ Đức Lam (Ảnh: Nhựa Rạng Đông).

Mới đây, ông Lam cùng toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị đã đồng loạt từ nhiệm.

Trước khi từ nhiệm, theo báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, ông Lam đang là cổ đông lớn nhất Rạng Đông với tỷ lệ sở hữu 15,87% vốn. Các thành viên Hội đồng quản trị khác chỉ nắm giữ lượng cổ phần rất nhỏ hoặc không nắm giữ cổ phần nào.

Đến cú "sảy chân" sau khi bị đối tác Nhật Bản kiện

Về kinh doanh, giai đoạn trước năm 2023, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp luôn tốt, với lợi nhuận riêng ngành nhựa hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Từ khi chuyển sang lĩnh vực bất động sản và đặc biệt bị xử thua trong vụ kiện cáo với Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) năm 2023 khiến hoạt động kinh doanh bắt đầu lao dốc.

Chi tiết thương vụ với đối tác ngoại, năm 2016, Rạng Đông ký kết hợp tác thương mại toàn diện với Sojitz. Tập đoàn Nhật Bản cam kết cung cấp nguyên liệu, chuyển giao công nghệ, hệ thống quản lý và phát triển sản phẩm mới theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Một năm sau, hai bên tiếp tục ký kết thỏa thuận cổ đông chiến lược, cho phép Sojitz mua 5 triệu cổ phần RDP với giá hơn 174 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó Sojitz cho rằng Rạng Đông đã vi phạm một số nghĩa vụ liên quan đến điều kiện sau chuyển nhượng cổ phần. Sojitz thực hiện quyền chấm dứt hợp đồng và yêu cầu hoàn trả 90% giá trị giao dịch, tương đương gần 157 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, Rạng Đông bị tuyên thua kiện, buộc phải hoàn trả Sojitz gần 157 tỷ đồng, kèm theo lãi suất 10%/năm và các chi phí pháp lý liên quan.

Phán quyết này đã tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của Công ty. Năm 2023, Rạng Đông lỗ 146 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế 266 tỷ đồng, cổ phiếu bị huỷ niêm yết

Sang nửa đầu năm 2024, Rạng Đông Holding lỗ sau thuế tiếp gần 65 tỷ đồng, nâng tổng mức lỗ lũy kế tính đến hết tháng 6/2024 là 266 tỷ đồng. Công ty còn ngập trong nợ vay. Tại thời điểm cuối quý II/2024, khoản nợ phải trả của công ty là hơn 1.700 tỷ đồng, gấp 6 lần so với 279 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. Trong đó, các khoản vay ngắn hạn chiếm hơn 1.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, ngày 24/4/2025, cổ phiếu RDP bị hủy niêm yết trên HoSE vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Hơn 49 triệu cổ phiếu được chuyển sang UPCoM từ ngày 9/5 nhưng bị đình chỉ giao dịch ngay phiên đầu tiên. Hiện, giá cổ phiếu RDP chỉ còn 1.300 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 22/4, phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Rạng Đông đã bất thành do tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 14,98%, không đủ điều kiện khai mạc. Toàn bộ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát đều vắng mặt khiến nhiều cổ đông bức xúc, cho rằng ban lãnh đạo không tôn trọng cổ đông.

Tại lần triệu tập thứ 2, phiên họp đại hội đồng cổ đông vẫn không thể tiến hành vì tỷ lệ tham dự tiếp tục ở mức thấp. Ban lãnh đạo công ty tiếp tục vắng mặt.