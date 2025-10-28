Amway Việt Nam đứng thứ 9 trong “Top 100 nơi làm việc hàng đầu châu Á”

Dựa trên dữ liệu khảo sát bảo mật từ hơn 3,2 triệu tiếng nói và đại diện cho trải nghiệm của 7,5 triệu người lao động, danh sách năm nay tôn vinh các tổ chức tiên phong trong xây dựng sự tin cậy, tinh thần đổi mới, giá trị và khả năng lãnh đạo.

Để được cân nhắc vào bảng xếp hạng, các công ty trước tiên phải được công nhận là nơi làm việc xuất sắc tại quốc gia của mình bằng cách xuất hiện trong một hoặc nhiều danh sách Best Workplaces tại Bahrain, Trung Hoa Đại Lục (bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan), Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Kuwait, Oman, Philippines, Qatar, Ả Rập Saudi, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, UAE và Việt Nam trong năm 2024 hoặc đầu năm 2025.

Amway Việt Nam lần đầu tiên giữ thứ hạng top 9 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu châu Á (Ảnh: Amway).

97% nhân viên khảo sát đánh giá Amway Việt Nam là nơi làm việc tuyệt vời

Amway được công nhận là một Nơi làm việc xuất sắc (Great Place to Work®), với 97% nhân viên tham gia khảo sát đánh giá Amway là nơi làm việc tuyệt vời, vượt xa mức trung bình toàn cầu chỉ 59% của các công ty khác (theo nghiên cứu Gắn kết Nhân viên Toàn cầu 2021 của Great Place to Work®).

Đến năm 2025, Amway tiếp tục khẳng định vị thế này khi đạt 100% (25/25) tiêu chí với kết quả xuất sắc từ 92% nhân viên hài lòng trở lên, đặc biệt có đến 23/25 tiêu chí đạt từ 95% trở lên. Bên cạnh đó, chỉ số năng lực của lãnh đạo và hình ảnh và danh tiếng công ty cũng có kết quả ấn tượng lần lượt là 97% và 95%.

Thành tựu này không chỉ khẳng định Amway Việt Nam là một trong những nơi làm việc hàng đầu, mà còn phản ánh vị thế của Amway trên hành trình hơn 65 năm toàn cầu. Với nền tảng giá trị bền vững, chiến lược phát triển con người lấy nhân viên làm trung tâm và tầm nhìn hướng đến tương lai, Amway tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo môi trường làm việc xuất sắc, truyền cảm hứng và tạo dấu ấn tại khu vực châu Á cũng như trên toàn thế giới

Nhà phân phối và người lao động là trọng tâm phát triển

Với sứ mệnh toàn cầu là “Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn”, Amway Việt Nam hiện có đội ngũ gần 300 nhân viên làm việc tại 13 chi nhánh và văn phòng đại diện trên toàn quốc. Trên nền tảng tinh thần cộng tác, tin tưởng và trao quyền, công ty còn khuyến khích sự linh hoạt, tinh thần dám thay đổi và sẵn sàng chấp nhận thách thức để thích ứng với bối cảnh mới.

Trong chiến lược vận hành, Amway không chỉ tập trung đồng hành cùng đội ngũ nhà phân phối mà còn đặt người lao động là trọng tâm phát triển. Chính cách tiếp cận này đã giúp Amway Việt Nam đạt được những kết quả ấn tượng trong khảo sát nội bộ, với chỉ số năng lực của lãnh đạo đạt 97% và hình ảnh, danh tiếng công ty đạt 95%.

Một trong những tiêu chí nổi bật thể hiện sự hài lòng cao của nhân viên là môi trường thân thiện, hỗ trợ (98%). Tại Amway, tinh thần hỗ trợ này được thể hiện rõ nét qua việc học tập không chỉ là một hoạt động mà còn là một phần trong văn hóa doanh nghiệp. Lộ trình đào tạo được thiết kế bài bản, phù hợp cho từng cấp độ từ nhân viên, quản lý, cho đến việc xây dựng nhân tài cấp cao, ở quy mô trong nước và khu vực. Nhờ vậy, công ty khuyến khích mỗi cá nhân không ngừng phát triển bản thân, học hỏi để thích ứng và dẫn dắt sự thay đổi.

Amway Việt Nam triển khai hơn 260 chương trình đào tạo, ghi nhận 800 giờ học tập cho nhân viên trong năm 2025 (Ảnh: Amway).

Trong năm 2025, Amway Việt Nam đã cụ thể hóa cam kết này bằng việc triển khai hơn 260 chương trình đào tạo, ghi nhận 800 giờ học tập với cam kết tham gia của hơn 80% nhân viên. Các chương trình được thiết kế đa dạng, từ các khóa học trực tuyến được cá nhân hóa theo nhu cầu phát triển của từng nhân viên, đến các lớp đào tạo trực tiếp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng lộ trình nghề nghiệp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), vào công việc hằng ngày.

Tiêu chí "Nhân viên cảm thấy được quan tâm, chăm sóc" đạt mức cao 96% là minh chứng cho chiến lược nhân sự lấy con người làm trọng tâm của Amway Việt Nam. Trong năm qua, công ty đã tập trung triển khai các hoạt động gắn kết nhằm kiến tạo một không gian làm việc xanh - khỏe - vui, nuôi dưỡng tinh thần đồng đội và lan tỏa năng lượng tích cực trong tổ chức. Sự quan tâm toàn diện này được thể hiện cụ thể thông qua hai sáng kiến chính liên quan trực tiếp đến việc xây dựng lối sống.

Hoạt động thể thao được Amway chú trọng để hình thành thói quen sống lành mạnh (Ảnh: Amway).

Với chiến dịch “Tắt nhựa - Bật xanh văn phòng” thúc đẩy trách nhiệm xã hội và lối sống bền vững bằng cách khuyến khích nhân viên giảm thiểu rác thải nhựa và làm mới không gian làm việc. Chuỗi chương trình “Better & Healthier You”, bao gồm buổi sáng dinh dưỡng và cộng đồng thể thao đã góp phần quan trọng trong việc hình thành thói quen sống lành mạnh, giúp nhân viên đạt được sự cân bằng tối ưu về thể chất và tinh thần.

"Việc được công nhận là một trong những nơi “Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu châu Á” là niềm tự hào của toàn thể Amway Việt Nam. Thành tích này không chỉ là một chứng nhận, mà là sự ghi nhận cho nỗ lực hàng ngày của chúng tôi trong việc kiến tạo và xây dựng một văn hóa doanh nghiệp nơi mọi nhân viên đều cảm thấy được trân trọng, trao quyền và có cơ hội phát triển tối đa. Đây là minh chứng cho thấy chúng tôi đang thực hiện đúng sứ mệnh 'Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn' ngay từ nội bộ tổ chức", bà Lê Thị Kim Hoa, Giám đốc Nhân sự Amway Việt Nam cho biết.