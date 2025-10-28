Vụ gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ: Phòng kiểm nghiệm hoạt động lại

Ngày 27/10, một lãnh đạo Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk xác nhận các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất Cadimi, vàng O... cho sầu riêng xuất khẩu đã hoạt động trở lại sau thời gian thông báo tạm ngừng để bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, mới đây các bộ, ngành đã họp tháo gỡ những vướng mắc trong vấn đề kiểm định sầu riêng xuất khẩu.

Hàng ngàn container từng phải "nằm chờ" được kiểm định trước khi xuất khẩu (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Các phòng xét nghiệm hoạt động trở lại, nhiều container hàng đã được kiểm định và xuất khẩu. Đắk Lắk còn 40.000-50.000 tấn sầu riêng chưa thu hoạch tại các xã Krông Năng, Krông Búk, Ea H'leo.

Nếu các phòng xét nghiệm không hoạt động kịp thời để kiểm nghiệm sản phẩm, sầu riêng không đủ điều kiện xuất khẩu, ảnh hưởng lớn đến ngành hàng", lãnh đạo Hiệp hội Sầu riêng nói.

Theo một giám đốc doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tại Đắk Lắk, hơn 10 ngày qua các phòng xét nghiệm dừng hoạt động, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng như "ngồi trên lửa", buộc phải cho bảo quản lạnh sầu riêng và các container phải nổ máy liên tục rất tốn kém chi phí.

"Do thời gian chờ đợi lâu, chúng tôi phải tính đến phương án bóc múi, chia sầu riêng ra bán lẻ để giảm thiểu thiệt hại. Thậm chí có đơn vị bảo quản kém dẫn đến việc sầu riêng bị hư hỏng. Nghe thông tin các đơn vị kiểm định hoạt động trở lại, chúng tôi rất mừng và mong việc xuất khẩu luôn được thuận lợi", vị giám đốc chia sẻ.

Một số doanh nghiệp tính đến phương án tách múi, cấp đông sầu riêng để giảm thiểu thiệt hại (Ảnh minh họa: Uy Nguyễn).

Còn theo chị Hạnh (43 tuổi, trú tại xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), những ngày qua gia đình chị "mất ăn, mất ngủ" chờ thương lái thu hái sầu riêng theo cam kết. Do vướng thủ tục kiểm định dư lượng hóa chất, sầu riêng không thể xuất khẩu như kế hoạch nên việc thu hái tại vườn cũng tạm ngưng.

"Một số sầu riêng chín già, rụng tại vườn khiến gia đình tôi phải mang bán giá rẻ trong thời gian chờ thương lái đến cắt", chị Hạnh cho hay.

Trước đó, ngày 11/10-23/10, các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất Cadimi, vàng O... cho sầu riêng xuất khẩu đã đồng loạt tạm ngừng hoạt động vì lý do bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Nhiều doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục kiểm nghiệm, cấp chứng nhận lô hàng xuất khẩu theo quy định. Sự việc dẫn đến gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ tại các kho bãi, nhà máy, trên đường vận chuyển và tại khu vực cửa khẩu.

Nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm ngưng thu mua, khiến giá sầu riêng trên thị trường giảm mạnh, nhiều hộ nông dân không dám cắt hàng khiến hàng ngàn tấn sầu riêng có nguy cơ chín rụng, hư hỏng tại vườn.

Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.