Dự đoán giá vàng sau khi dứt mạch tăng 9 tuần liên tiếp

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 20/10 đến ngày 25/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 147,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tuần qua, mức cao nhất vàng miếng ghi nhận là 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào phiên ngày 21/10 - giảm 6,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với mức đỉnh.

Tại phiên ngày 21/10, nếu khách mua được vàng miếng ở mức đỉnh 154,6 triệu đồng/lượng thì hiện tại các nhà vàng chỉ thu mua với giá 147,2 triệu đồng/lượng, tức đã lỗ 7,4 triệu đồng/lượng. Tuần qua, có thời điểm giá vàng miếng rơi xuống mức 146,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng trong nước tuần này có thời điểm “đu đỉnh”, sau lại giảm mạnh cùng diễn biến thị trường quốc tế. Chốt tuần này, giá vàng thế giới dừng ở mức 4.111 USD/ounce, giảm 3,2%.

Trước đó, có thời điểm kim loại này thiết lập kỷ lục mới tại 4.381,21 USD/ounce, nhưng đã giảm hơn 6% do hoạt động chốt lời và dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc khiến nhu cầu trú ẩn suy yếu.

Tuần này, kim loại quý chính thức chấm dứt chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp. Dù vậy, tính từ đầu năm, vàng đã tăng 55%, sau khi tăng 27% trong năm ngoái, nhờ căng thẳng địa chính trị và thương mại, lực mua lớn từ các ngân hàng trung ương và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất.

Chuyên gia Lukman Otunuga đến từ sàn giao dịch trực tuyến FXTM cho rằng, đà bán tháo tuần này chủ yếu mang tính kỹ thuật: “Giá giảm dưới 4.050 USD/ounce có thể mở đường về 4.000 USD/ounce, nhưng nếu Fed giảm lãi suất trong tuần tới, vàng sẽ sớm phục hồi”.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản (0,25%) trong cuộc họp tuần tới và khả năng cao sẽ có thêm một đợt giảm vào tháng 12.

Theo Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cú giảm mạnh cuối tuần qua không quá dữ dội, vì nó không đến từ yếu tố dữ liệu mà từ dòng vốn ngắn hạn trên thị trường. “Đây là giai đoạn tích lũy cần thiết, tương tự như đợt nghỉ giữa giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 khi vàng vượt mốc 3.000 USD/ounce”, ông nói.

Michael Brown, chuyên gia phân tích cao cấp tại đơn vị chuyên về giao dịch kim loại Pepperstone, dự báo giá vàng sẽ dao động trong biên độ 4.000-4.400 USD/ounce, với khả năng bật tăng nếu nợ công toàn cầu tiếp tục leo thang và ngân hàng trung ương các nước tăng cường dự trữ vàng.

“Thị trường chỉ đang nghỉ lấy hơi. Chu kỳ tăng vẫn còn, nhưng đợt tăng này có thể diễn ra chậm rãi hơn và hấp dẫn nhà đầu tư mua ở vùng giá thấp”, Brown nhận định.

“Nếu giá vàng giảm dưới 4.000 USD/ounce, chúng ta sẽ chứng kiến một đợt bán tháo mạnh nữa, có lẽ sẽ khiến giá tụt về 3.850 USD/ounce, mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo”, trưởng chiến lược Phillip Streilble của công ty chuyên về giao dịch Blue Line Futures, nhận xét.

Trong khi đó, Morgan Stanley chỉ ra rằng, lần đầu tiên kể từ năm 1996, vàng chiếm tỷ trọng cao hơn trái phiếu kho bạc Mỹ trong dự trữ của các ngân hàng trung ương - dấu hiệu cho thấy niềm tin vào kim loại quý đang vượt lên trên nợ công của Mỹ.

Không chỉ vậy, các quỹ ETF vàng vật chất đã ghi nhận dòng tiền kỷ lục 26 tỷ USD trong quý III, nâng tổng tài sản quản lý lên 472 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử.

Tuy giữ góc nhìn tích cực, Morgan Stanley cũng cảnh báo, nếu đồng USD bất ngờ mạnh trở lại hoặc Fed không cắt giảm lãi suất nhiều như kỳ vọng, thị trường vàng có thể chịu áp lực đáng kể.