13 ngân hàng báo lãi quý III tăng vọt, ngôi đầu đổi chủ

Ghi nhận đến ngày 25/10, đã có 13 ngân hàng thương mại công bố báo cáo tài chính quý III, ghi nhận lợi nhuận cùng tăng trưởng mạnh.

Kết quả này có được trong bối cảnh tín dụng tăng cao và doanh thu từ dịch vụ bứt phá, tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) cũng tăng giúp chi phí đầu vào của ngân hàng giảm.

Dẫn đầu là VPBank (mã chứng khoán: VPB) với lợi nhuận trước thuế 9.166 tỷ đồng trong quý III, tăng 77% so với cùng kỳ và cao nhất trong 15 quý gần đây. Với mức lãi này, VPBank đã “vượt” Techcombank (cùng kỳ năm ngoái Techcombank dẫn đầu về lợi nhuận).

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của VPBank ở mức 20.396 tỷ đồng, cao hơn 47% so với cùng kỳ năm trước nhờ tăng trưởng cả ở mảng cho vay và tiền gửi.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản hợp nhất đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng 27,5% so với đầu năm, vượt kế hoạch đặt ra. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 879.072 tỷ đồng (tăng 29,94%) và tiền gửi khách hàng đạt 585.833 tỷ đồng (tăng 20,62%).

Techcombank (mã chứng khoán: TCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt hơn 8.200 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Techcombank cũng tăng lên 23.834 tỷ đồng.

Ngân hàng Á Châu (mã chứng khoán: ACB) trong kỳ thu về lợi nhuận trước thuế 5.400 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng ngoại hối tăng gấp gần ba lần và kinh doanh chứng khoán tăng hơn 90%.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận nhà băng này đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 5% so với 9 tháng đầu năm 2024. Tại thời điểm cuối quý III, dư nợ tín dụng của ACB đạt 669.000 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank, mã chứng khoán: LPB) cũng tăng trưởng 19% lãi trước thuế trong quý III, đạt 3.448 tỷ đồng. Ghi nhận, thu nhập lãi thuần đóng góp chính với 11.253 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ở mức 9.612 tỷ đồng, tăng 9% và thực hiện gần 65% kế hoạch năm. Trong kỳ, cho vay khách hàng của LPBank tăng 17%, đạt 387.898 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt 326.179 tỷ đồng, cũng tăng 15% từ đầu năm đến nay.

Các ngân hàng còn lại như Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB), PGBank, BaoVietBank… đều tăng lợi nhuận 2 chữ số.