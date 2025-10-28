TPHCM chốt thời điểm khởi công mở rộng quốc lộ 22

UBND TPHCM vừa có văn bản thống nhất kế hoạch triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến Vành đai 3) theo phương thức đối tác công tư (BOT).

Theo đó, thành phố sẽ khởi công dự án trong quý III/2026 và hoàn thành, đưa vào sử dụng, khai thác từ năm 2028.

Quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến Vành đai 3) sẽ được mở rộng lên 10 làn xe (Ảnh: Nam Anh).

Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan ưu tiên tập trung giải quyết các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Sở Xây dựng làm đầu mối đôn đốc các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện đúng nội dung, tiến độ; trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến Vành đai 3) dài 8,7km, đi qua địa phận quận 12 và huyện Hóc Môn cũ. Đây là tuyến đường cửa ngõ phía tây bắc, kết nối TPHCM với Tây Ninh và Campuchia.

Theo phương án đề xuất, đoạn đường này sẽ được mở rộng lên 10 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, bao gồm vốn của nhà đầu tư BOT và vốn ngân sách Nhà nước. Dự án cũng bao gồm xây mới 7 cầu vượt tại các nút giao lớn, tạo giao cắt khác mức và giảm kẹt xe.