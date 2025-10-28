VN-Index đảo chiều ngoạn mục, tăng gần 28 điểm cuối phiên

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/10, thị trường trải qua những phút nghẹt thở khi VN-Index bị điều chỉnh mạnh. Từ khi mở cửa, chỉ số chìm trong sắc đỏ và giảm 23 điểm về cuối phiên sáng.

Tuy nhiên từ 14h, VN-Index bất ngờ lấy lại sắc xanh, đến cuối ngày tăng 27,96 điểm, lên 1.680,5 điểm.

Nhóm VN30 bùng nổ khi chỉ số tăng hơn 48 điểm, có 28 mã tăng, 1 mã giảm và 1 mã đi ngang. Cổ phiếu VJC (Vietjet) là điểm sáng trong nhóm khi tăng trần lên 187.500 đồng/đơn vị, không có bên bán.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Các cổ phiếu liên quan đến nhóm tỷ phú USD như bộ 3 VIC - VHM - VRE, HDB - VJC, TCB, MSN, HPG... đều duy trì sắc xanh.

Tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air - ghi nhận tăng thêm 108 triệu USD, lên 4,4 tỷ USD. Còn tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - đạt 20,4 tỷ USD, theo cập nhật từ Forbes.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng bừng sáng phiên hôm nay, khi đồng loạt tăng mạnh như EVS, ORS, CTS, SHS, BVS...

Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản phân hóa, một số mã tăng mạnh như DXG, HPX, CRV, TCH. Ngược lại, NVL, CEO, NVT giảm. Trong đó, NVL (Novaland) giảm 2,9%, sau khi công bố tình hình kinh doanh thua lỗ .

Đáng chú ý, dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng hơn 1.548 tỷ đồng, tập trung vào các mã FPT, VRE, VPB, GEX, CII, TCB...