Xe bồn phát nổ, cháy lớn sau va chạm barie ở Hưng Yên

Theo chính quyền địa phương, khoảng 20h tối 28/10, tại khu vực gần ga Lạc Đạo, Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ cháy nghiêm trọng sau khi xe bồn được cho là chở dầu va vào barie chắn đường.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Đ.X.).

Ngay sau vụ va chạm, xe bồn phát nổ và cháy dữ dội. Việc chiếc xe bồn phát nổ mạnh khiến mặt đất rung chuyển, khí hóa lỏng bắn xa hàng chục mét và bốc cháy ngùn ngụt.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tỉnh Hưng Yên nhanh chóng điều nhiều xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường khống chế đám cháy. Khu vực hỏa hoạn được cơ quan chức năng phong tỏa, cấm người dân và công nhân tiếp cận vì nguy cơ phát nổ lan rộng.

Nhiều công nhân tại các nhà máy gần đó cho biết họ chỉ dám đứng từ xa quan sát, không ai dám tới gần do ngọn lửa quá lớn và khói đen dày đặc. Một số nhân chứng nói vụ cháy nổ lớn khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Rất may, tài xế xe bồn đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên làm rõ.