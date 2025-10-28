Hải Phòng yêu cầu xử lý người đứng đầu buông lỏng quản lý khoáng sản

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn.

Thành ủy đánh giá, thời gian qua công tác quản lý lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép vẫn xảy ra ở một số nơi.

Hoạt động khai thác kinh doanh bến bãi cát tại khu vực chân cầu Kiền, TP Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Chỉ thị của Thành ủy nêu rõ, nhiều địa phương chậm cập nhật, phê duyệt phương án quản lý địa chất, khoáng sản; việc khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản chưa kịp thời. Một số tổ chức, cá nhân lợi dụng kẽ hở pháp luật để khai thác vượt công suất, vi phạm phương án khai thác, gây sạt lở, ô nhiễm, ảnh hưởng an toàn lao động và trật tự xã hội.

Do vậy, Chỉ thị của Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Nếu để xảy ra buông lỏng quản lý, vi phạm trong hoạt động khoáng sản, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Thành ủy cũng chỉ đạo bảo đảm việc khai thác, sử dụng khoáng sản tuân thủ quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không để sai phạm trong quản lý đất đai. Việc sử dụng bến bãi để tập kết, trung chuyển khoáng sản phải đúng quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền cho phép, tránh gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông.

Hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, ven biển phải được kiểm soát nghiêm ngặt, không để gây sạt lở, ảnh hưởng đê điều, dân sinh và các công trình ven biển. Các cơ quan chức năng cần rà soát, điều chỉnh phương án quản lý khoáng sản gắn với nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm của thành phố.

Thành ủy yêu cầu các cấp ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác, buôn bán, xuất khẩu khoáng sản trái phép; đình chỉ, thu hồi giấy phép, đóng cửa mỏ đối với khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường.

Các lực lượng công an, quân đội, hải quan được giao phối hợp ngăn chặn tình trạng buôn lậu, khai thác trái phép khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản biển.