Tình báo Nga nghi ngờ Pháp lên kế hoạch đưa 2.000 quân đến Ukraine

Binh sĩ Pháp (Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Pháp).

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) hôm nay 28/10 nhận định, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn để lại dấu ấn trong lịch sử với tư cách là một “nhà lãnh đạo quân sự”. SVR cho rằng ông Macron mong muốn “can thiệp quân sự vào Ukraine”.

Theo SVR, Bộ Tổng tham mưu Pháp được cho là đã được chỉ thị thành lập một lực lượng lên tới 2.000 quân để sẵn sàng triển khai tại Ukraine.

SVR cho biết lực lượng này đã được triển khai tại các khu vực của Ba Lan giáp biên giới với Ukraine, nơi họ đang trải qua "khóa huấn luyện chiến đấu chuyên sâu", đồng thời được tiếp nhận vũ khí và trang thiết bị. Việc chuyển lực lượng này đến miền trung Ukraine được cho là đã được lên kế hoạch trong tương lai gần.

"Trong trường hợp thông tin về kế hoạch can thiệp (vào xung đột Ukraine) bị rò rỉ, Paris dự định tuyên bố rằng đây chỉ là một nhóm nhỏ huấn luyện viên đến Ukraine để huấn luyện binh sĩ được huy động của lực lượng vũ trang Ukraine", SVR cho biết.

Hiện Pháp chưa lên tiếng về thông tin trên.

Người phát ngôn Điện Kremlin hôm nay cho biết các binh sĩ Nga liên tục nghe thấy các binh sĩ nói tiếng nước ngoài ở tiền tuyến Ukraine.

"Các binh sĩ của chúng tôi nghe thấy tiếng nước ngoài. Họ liên tục nghe thấy tiếng nước ngoài ở tiền tuyến", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, khi được hỏi về thông tin cho rằng Pháp đang chuẩn bị triển khai một số binh sĩ tới Ukraine.

Nga cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các binh sĩ nước ngoài nếu phát hiện lực lượng này được triển khai trên chiến trường Ukraine.

Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Pháp Pierre Schill gần đây tuyên bố Pháp sẵn sàng gửi quân tới Ukraine ngay từ đầu năm tới, như một phần của các đảm bảo an ninh do phương Tây đề xuất nếu lệnh ngừng bắn được thực thi ở Ukraine.

"Chúng tôi sẵn sàng triển khai lực lượng trong khuôn khổ các đảm bảo an ninh, nếu cần thiết, vì lợi ích của Ukraine", ông Schill phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Pháp.

Ông nói thêm rằng quân đội Pháp có khả năng ứng phó với 3 tình huống “báo động” cùng một lúc, bao gồm khả năng triển khai lực lượng tới Ukraine. Pháp hiện duy trì "mức độ khẩn cấp quốc gia" gồm 7.000 binh sĩ, có thể được huy động trong vòng 12 giờ đến 5 ngày, cho các nhiệm vụ trong nước hoặc nghĩa vụ trong khuôn khổ NATO.

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Pháp Fabien Mandon nói rằng quân đội Pháp phải sẵn sàng cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với Nga trong vài năm tới. Ông cho rằng Nga có thể mở rộng xung đột sang lục địa châu Âu, một tuyên bố mà Moscow đã bác bỏ.

Tháng trước, báo Wall Street Journal đưa tin, các lãnh đạo quân đội EU đang soạn thảo một kế hoạch "đảm bảo an ninh" cho Kiev. Kế hoạch này dự kiến ​​sẽ gửi khoảng 10.000 quân tới Ukraine, bao gồm một nhóm để huấn luyện và hỗ trợ các đơn vị Ukraine, và một nhóm khác đóng vai trò là lực lượng đảm bảo an ninh sau khi các bên đạt được thỏa thuận hòa bình.

Nga phản đối mạnh mẽ ý tưởng triển khai quân đội NATO tới Ukraine. Moscow cho rằng tham vọng gia nhập NATO của Kiev là một trong những lý do chính dẫn đến xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow không phản đối việc đảm bảo an ninh cho Kiev, miễn là phải tính đến lợi ích của Nga.